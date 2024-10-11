Глушенков о «Спартаке»: «Не пойду, даже за 50 миллионов евро»
Максим Глушенков оценил вероятность трансфера в «Спартак».
25-летний полузащитник принадлежал красно-белым с 2019 по 2022 год, но провел за клуб только 11 матчей в Премьер-лиге.
Он перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро в июле 2024-го.
– Ты реально не пойдешь в «Спартак» за 5 миллионов евро?
– Не пойду. Да хоть за 50, – сказал хавбек «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».
Глушенков о том, что купил бы за миллион: «Браслет, украшение, часы. Вещи или кроссовки за лям? Сносить их и что потом делать? Жалко»
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»
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