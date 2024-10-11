Глушенков о «Спартаке»: «Не пойду, даже за 50 миллионов евро»

Максим Глушенков оценил вероятность трансфера в «Спартак».

25-летний полузащитник принадлежал красно-белым с 2019 по 2022 год, но провел за клуб только 11 матчей в Премьер-лиге.

Он перешел в «Зенит » из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро в июле 2024-го.

– Ты реально не пойдешь в «Спартак» за 5 миллионов евро?

– Не пойду. Да хоть за 50, – сказал хавбек «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

Глушенков о том, что купил бы за миллион: «Браслет, украшение, часы. Вещи или кроссовки за лям? Сносить их и что потом делать? Жалко»

Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»