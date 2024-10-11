Глушенков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»
– «Зенит» не очень сильно любят. Есть фон. В команде это чувствуется?
– Подождите, «позор российского футбола» шесть лет подряд чемпионом России становится. А кто тогда ниже находится?
– Тебя это как-то обижает, влияет на тебя?
– Нет. Я же говорю, что не обращаю внимания ни на что. Сказали – и сказали. Посмеялись – и все, господи, с позитивом отношусь.
– С переходом в «Зенит» больше хейта у тебя стало?
– Да ко всякому говну, говорю, с позитивом отношусь. Вообще по барабану.
– Спартаковская публика достаточно ранимая. Ты про «Спартак» говорил, чтобы их позлить? Или просто так резко было – бам?
– Да, может, и было, и че?
– То есть тебе, по сути, ##### (пофиг)?
– Да.
– А что тебе в соцсетях самое жесткое прилетало?
– Да так, по мелочи.
– Всякие нехорошие слова, «иуда» там?
– Да, было. Клоун (улыбается).
– Но ты отвечаешь болельщикам.
– Иногда посмеяться можно.
– Ты понимаешь, что это нетипичное поведение для русского футболиста?
– Почему?
– Потому что многие боятся. Даже то, что ты про сборную сказал, другие вещи.
– Так я же ничего плохого не сказал.
– Да. Но просто это публично. Для многих русский футболист должен сидеть молча, пинать мяч и все. Вы там типа все зажравшиеся миллионеры.
– Так я ничего плохого не сказал, никого не оскорбил, ничего плохого не желал. Просто выразил свое мнение, – сказал полузащитник «Зенита» в интервью «СПГ Шоу».
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