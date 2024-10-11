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Глушенков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»

Максим Глушенков высказался о кричалке болельщиков про «Зенит» и «позор футбола».

«Зенит» не очень сильно любят. Есть фон. В команде это чувствуется?

– Подождите, «позор российского футбола» шесть лет подряд чемпионом России становится. А кто тогда ниже находится?

Тебя это как-то обижает, влияет на тебя?

– Нет. Я же говорю, что не обращаю внимания ни на что. Сказали – и сказали. Посмеялись – и все, господи, с позитивом отношусь.

С переходом в «Зенит» больше хейта у тебя стало?

– Да ко всякому говну, говорю, с позитивом отношусь. Вообще по барабану.

Спартаковская публика достаточно ранимая. Ты про «Спартак» говорил, чтобы их позлить? Или просто так резко было – бам?

– Да, может, и было, и че?

То есть тебе, по сути, ##### (пофиг)?

– Да.

А что тебе в соцсетях самое жесткое прилетало?

– Да так, по мелочи.

Всякие нехорошие слова, «иуда» там?

– Да, было. Клоун (улыбается).

Но ты отвечаешь болельщикам.

– Иногда посмеяться можно.

Ты понимаешь, что это нетипичное поведение для русского футболиста?

– Почему?

Потому что многие боятся. Даже то, что ты про сборную сказал, другие вещи.

– Так я же ничего плохого не сказал.

Да. Но просто это публично. Для многих русский футболист должен сидеть молча, пинать мяч и все. Вы там типа все зажравшиеся миллионеры.

– Так я ничего плохого не сказал, никого не оскорбил, ничего плохого не желал. Просто выразил свое мнение, – сказал полузащитник «Зенита» в интервью «СПГ Шоу».

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

🤡 «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам

Глушенков о «Спартаке»: «Не пойду, даже за 50 миллионов евро»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «СПГ Шоу»
logoСпартак
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logoпремьер-лига Россия
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logoМаксим Глушенков
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