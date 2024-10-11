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Глушенков об оскорблениях Соболева: «Он по характеру как я – не обращает внимания на все, что происходит за полем. #######? Да, все докажет на поле»

Максим Глушенков описал отношение Александра Соболева к недоброжелателям.

– Куча слухов ходит, что в команде все такие: чего, какой Соболев?

– Да не, бред.

– Никто не отказывался с ним сидеть рядом?

– Да это вообще откуда взяли? Это взяли в выходные дни: там кто-то в Турции был, кто-то в Дубай, наверное, улетел отдыхать.

– Главная претензия – что он был лицом «Спартака», лидером, в драке против «Зенита» участвовал. Вот к вам приходит игрок с таким реноме, вам в коллективе параллельно? Типа пришел и пришел – мы тут все на работе.

– Да, пришел, мы теперь все в одной команде, в одной лодке плывем.

– За одни премиальные работаете.

– Конечно. Думаю, время пройдет, он наберет форму и будет помогать нам еще больше.

– А оскорбления с трибун на него как-то влияют?

– Думаю, нет. Насколько я знаю, он примерно по характеру такой же, как и я, и не обращает внимания на все, что происходит за полем.

– Можно это назвать емким русским словом ####### (пофигист)?

– Да. Он к этому спокойно отнесется и все докажет на поле.

– А твой пофигизм – это врожденное или приобретенное?

– Думаю, приобретенное.

– Че там, покричат и успокоятся?

– Да, – сказал полузащитник «Зенита».

Глушенков пьет пиво после матчей – в этом ведь сплошная польза? Разбор популярнейшего мифа

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «СБГ Шоу»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
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