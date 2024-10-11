Глушенков на вопрос о реальности перехода в клуб уровня «Барсы»: «Закончим сезон, если прогресс будет, будем смотреть. Примеры есть – Сафонов в «ПСЖ»
– Знаешь историю, что Аршавин чуть не оказался в «Барселоне»?
– Что-то слышал, но не вдавался в подробности.
– Как ты думаешь вообще, «Барселона» – это реально? Ну, не конкретно «Барселона», давай, клуб уровня «Барселоны».
– Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет – это, конечно, от меня только зависит – уже будем смотреть.
В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ». Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».
Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»
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