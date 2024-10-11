Глушенков на вопрос о реальности перехода в клуб уровня «Барсы»: «Закончим сезон, если прогресс будет, будем смотреть. Примеры есть – Сафонов в «ПСЖ»

Максим Глушенков оценил возможность перехода в клуб уровня «Барселоны».

– Знаешь историю, что Аршавин чуть не оказался в «Барселоне»?

– Что-то слышал, но не вдавался в подробности.

– Как ты думаешь вообще, «Барселона» – это реально? Ну, не конкретно «Барселона», давай, клуб уровня «Барселоны».

– Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет – это, конечно, от меня только зависит – уже будем смотреть.

В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ ». Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо, – сказал полузащитник «Зенита » Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»