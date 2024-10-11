  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»
33

Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»

Максим Глушенков высказал недовольство работой журналистов в микст-зонах.

– Про тебя московские журналисты говорят: наглый, дерзкий и все такое.

– Если журналисты такое говорят, то, конечно. Если люди одно и то же спрашивают... Или когда приходят в микст-зону и спрашивают всякую чушь...

– А что надо спрашивать? Победный матч, не берем поражение, когда мимо проходите. Но что надо спрашивать, чтобы не выбесить футболиста?

– Да при чем тут выбесить? Сам факт вопросов. Вы же стоите после какой-то игры. По игре задавайте. А не как когда ты идешь, и тебе: «Че, когда в «Барселону» перейдешь?» Ну и что, типа?

– Интересно же. Вот что по игре «Зенита» с ЦСКА спрашивать было?

– Да просто по игре. Не когда в «Барсу» перейдешь же. У Дзюбы в «Локомотиве» была ситуация: человек идет (показывает телефон в руках – Спортс’‘) и всякую хрень спрашивает.

Какой-то чудак. Зачем? Просто вывести человека на эмоции, чтобы он тебя послал?

Алип хотел втащить [журналисту]. А тебе хотелось реально?

– Да не, чего на них внимание обращать?

– А сказать пресс-службе: уберите его нахер.

– Я же просто мимо прохожу. Если свои просят сказать пару слов после хорошего матча – да.

– Ты говоришь, что устаешь от интервью. А сейчас у тебя больше внимания же стало.

– Одно и то же спрашивают. Смысл давать интервью постоянно? Надо же как-то прикормить. Если только своим, а так – все, полгода перерыв.

– После твоих слов о сборной был скандал. А ты просто такой человек прямой или потроллить хочешь?

– Потроллить – нет, просто прямой человек, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

Глушенков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
брань
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о «Спартаке»: «Не пойду, даже за 50 миллионов евро»
91сегодня, 12:17
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
82сегодня, 11:40
Глушенков о том, что купил бы за миллион: «Браслет, украшение, часы. Вещи или кроссовки за лям? Сносить их и что потом делать? Жалко»
76сегодня, 11:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анатолий Бышовец: «Как пенсионера, получающего 25 тысяч, меня эта сумма не устраивает. Сравнивая с людьми, чья зарплата в сотни раз больше, говорить о рублях не приходится»
3 минуты назад
Сафонов пошутил о том, как определить «крутого» вратаря: «Сколько алиментов в месяц платит»
412 минут назад
Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)
824 минуты назад
Мареска – тренер месяца в АПЛ. У «Челси» 3 победы и 1 ничья в сентябре
1536 минут назадФото
Владимир Слишкович: «Спартак» – огромный европейский клуб. Все, что вокруг него – вау. На каждом матче 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют»
1139 минут назад
Россия с Брунеем могут сыграть в Сочи, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге («СЭ»)
23сегодня, 13:47
Винисиус – самый дорогой игрок Ла Лиги по версии Transfermarkt, бразилец стоит 200 млн евро. В топ-10 семь игроков «Реала», три – из «Барсы»
33сегодня, 13:44
Лига наций. Германия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды против Венгрии, Грузия сыграет с Украиной
35сегодня, 13:30
Винисиус и Холанд стоят 200 млн евро по версии Transfermarkt, Беллингем и Мбаппе – 180 млн, Ямаль – 150 млн, Родри и Мусиала – 130 млн
69сегодня, 13:27
Глушенков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»
94сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» принимает «Войводину». Приходите поддержать петербуржцев в товарищеском матче!
52 минуты назадРеклама
Карвахаль перенес операцию на колене. Защитник «Реала» пропустит 8-10 месяцев
9сегодня, 13:26
Босния и Герцеговина – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 13:25
Глебов об РПЛ: «Качество упало, прибавилось много молодых футболистов. Опытных осталось мало»
2сегодня, 13:11
«Красодару» интересен Кахведжи, контракт хавбека – до лета, «Фенербахче» может продать игрока зимой (Sabah)
19сегодня, 13:02
Слишкович считает, что легионеры должны учить русский: «Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать желание»
6сегодня, 12:34
Карадениз за лимит: «Иначе будет 11 иностранцев, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу. Отмени ограничения – разве кто-то будет доверять своим?»
4сегодня, 11:52
Дмитрий Гунько: «Российских тренеров не ценят. Иностранцам дают больше времени на работу, на ошибки и на их исправление»
8сегодня, 11:30
Карадениз о нынешнем поколении российских игроков: «Критику зачастую не переносят. Да и чем их мотивировать без еврокубков, турниров сборных?»
3сегодня, 10:43
LEON Вторая лига Б. «Знамя Труда» против «Динамо» Вологда
1сегодня, 10:43