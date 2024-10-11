Литр пива после матчей, отказ от «Спартака», шанс на «Барселону»: новые хиты от Глушенкова

Самый яркий спикер лиги.

Максим Глушенков появился на ютуб-канале «СБГ шоу» с очень занятными мыслями и историями – ярко и почти без повторов с тем, что было у Нобеля . Пересказываем главное.

«Позор российского футбола» 6 лет подряд чемпионом становится. А кто тогда ниже находится?»

Еще раз подтвердил, что не вернется в «Спартак»: «Я же сказал, что не пойду. Реально не пойду даже на пять миллионов (евро)? Да хоть 50 млн – не пойду».

Оценил возможность перехода в клуб уровня «Барселоны»: «Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже будем об этом разговаривать, потому что пока прогресс есть. Если он дальше будет, это, конечно, от меня только зависит, уже будем смотреть. В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ».

Если бы «Барселона» пригласила на зарплату вдвое меньше, чем в «Зените»? Я бы, наверное, согласился».

Не считает себя главной российской звездой в РПЛ: «Да нет. С чего? Потому что голы забиваю? Кто круче сейчас? Леша Батраков. Он, кстати, красавец. Мы в «Локомотиве» тренировались со сборов с ним. И потом он четыре тура последних в конце сезона играл уже в составе. Очень талантливый пацан. Прямо красавчик».

Не обращает внимание на то, что «Зенит» многие не любят: «Подождите, «позор российского футбола» шесть лет подряд чемпионом России становится. А кто тогда ниже находится?

С переходом в «Зенит» больше хейта у меня стало? Да ко всякому говну с позитивом отношусь. Вообще по барабану. Я же говорю, что не обращаю внимания ни на что. Сказали – и сказали. Посмеялись – и все, господи, с позитивом отношусь».

«Смысл пить колу, если можно пиво?»

Признался, что выпивает по литру пива после матчей: « Могу ли я выпить? Да, конечно. Пивка. Почему нет? Пфф, ты что, после игры – это же вообще классика. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл ее пить, если можно пиво?»

Рассказал, что редко смотрит футбол: «В жизни хватает, зачем его смотреть? Какие-то важные матчи смотрю. А так нет, что, мне заняться больше нечем? Я лучше сериал посмотрю. Сейчас смотрю «Бедные смеются, богатые плачут» на ТНТ, прикольный».

На что из вещей был бы готов потратить миллион. Ранее говорил что никогда бы не отдал столько за кроссовки: «Может, браслет какой-то. Он же будет дольше храниться (чем кроссовки), если его не потерять. Ну, какое-то украшение. Вещи за лям? Сносить их и что потом делать? Мне так жалко. У меня есть кроссовки Travis Scott. Я их брал, по-моему, за 50 тысяч. Иногда друзьям в Смоленске отдаю кроссовки. А их как будто жалко отдавать. Я за 50 тысяч купил. А прикинь за миллион купить, отходить и кому-то отдать потом? Если в подарок – еще, может».

Кто был кумиром в детстве: «Месси. Из русских? Я сам у себя».

Провокационный Глушенков у Нобеля. Депутат даже назвал его иноагентом

Фото: youtube.com/СБГ ШОУ ; РИА Новости /Михаил Киреев