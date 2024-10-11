Глушенков пьет пиво после матчей – в этом ведь сплошная польза? Разбор популярнейшего мифа

Головин изучил феномен.

Этот текст мы опубликовали в декабре 2019-го, но звезда РПЛ и «Зенита» Максим Глушенков заставил о нем вспомнить сейчас.

Вот выдержка из диалога с ним в «СБГ ШОУ».

– Ты можешь выпить?

– Да, конечно. Пивка, почему нет?

– После игры?

– Пфф, ты че, после игры это вообще классика.

– Сколько норма для футболиста экстра-класса?

– Два. Ну некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно выпить пива? – сказал Глушенков, который в этом сезоне суммарно пропустит минимум два месяца из-за перелома лучевой кости со смещением и травмы задней поверхности бедра.

Футболисты так высказывались и раньше.

Хорен Байрамян: «Могу выпить алкоголь. Бутылочка светлого пива после игры – нормально, расслабляет голову и ноги. Георгич знает про это, не запрещает».

Дмитрий Булыкин: «Приехал в Германию, мы с ребятами впервые пошли выпить пиво – и я стал прятать, когда попросили сфоткаться. Они: «Ты чего прячешь?» – «Ну как, пиво – это ненормально». Они удивились, потому что там после первой игры прямо в автобусе всем раздали пиво».

Дмитрий Комбаров: «Научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет. Не повлияет и на следующий день — на восстановление. А иногда в психологическом и физическом плане пиво играет только положительную роль. Я этому доверяю. После игры могу выпить бокал. Некоторые врачи рекомендуют пиво, так что все нормально».

Вячеслав Караваев: «В Чехии после матчей всегда был командный ужин, на котором можно было выпить пива. Тренер об этом ужине знал, он мог на него приехать – это вообще не проблема. Однажды в «Дукле» проиграли 0:3, я сыграл очень плохо. Мне совсем не хотелось ехать на ужин, сидел в раздевалки до последнего. Тут подошел помощник главного тренера: «Кара, да, сыграл не очень, но отбрось все в сторону. Поезжай с ребятами, выпей пива, расслабься».

Пытаясь найти хоть какое-то подтверждение слов Комбарова о советах врачей, я перерыл весь интернет. Нашел опрос журнала для бегунов (85% признались, что пьют пиво после марафонов), исследования на мышах в Новой Зеландии (дозированное употребление повышает смекалку), сенсацию от испанского врача (пиво спасет от обезвоживания лучше, чем изотоник) и несколько цитат британских врачей (если пить иногда – хуже не будет, но и лучше тоже).

По словам опрошенных экспертов, фундаментальных исследований о пиве в футболе и вообще в спорте не проводилось. Более того – с пивом не замечены ни Криштиану, ни Месси, которые так сильно кайфуют от кока-колы .

Идеальная история, чтобы исследовать вопрос самому. Помогать в этом будут бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов , гастроэнтеролог Алексей Головенко и врач велосипедной команды «Газпром РусВело» Вячеслав Ефремов .

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«Доказательной научной базы о пользе пива и любых других слабоалкогольных напитков и правда нет, – признается Михаил Вартапетов, который больше десяти лет работал в «Спартаке». – Но, думаю, ее и быть не может, потому что все очень индивидуально. Например, я считаю, что от одной-двух бутылок пива никакого вреда не будет абсолютно.

В «Спартаке» в принудительном порядке никто пиво не раздавал. Все зависело от установки главного тренера. Тот же Массимо Каррера был против того, чтобы пиво присутствовало в раздевалке. Эмери и Карпин не возражали. Да и остальные тоже. Как появлялось пиво в раздевалке – чисто технический вопрос. Администраторы приносили его заранее, охлаждали в холодильнике, и после игры все уже знали, где оно находится».

Вячеслав Ефремов из велоспорта говорит, что пиво пьют и велосипедисты. Причем сначала это его сильно удивляло: «Пришел в спорт в 2010-м и увидел. Спросил: «А вы чего?» – «А чем мы от тебя отличаемся? Мы такие же, как и ты. Только твоя работа – врач, а моя – спортсмен. Нам расслабляться тоже надо».

Ефремов называет это нормальной практикой, но много раз делает отступления – говорит о дозе, времени до старта, виде пива. Он подтверждает мнение Вартапетова, что больших исследований на тему спорта и пива не проводилось, поэтому исходит из собственных наблюдений, общения с другими врачами и атлетами.

Его резюме: «Спортсмены употребляют – это факт. Ходила байка, что пиво полезно. На самом деле не полезно. Сейчас я выделю положительные моменты – они есть – и отрицательные моменты. И отрицательных будет больше».

По словам Ефремова, употребление пива спортсменами отрицательно влияет на четыре функции организма: гормональную функцию, водно-электролитный обмен, энергетическую функцию и на силовые показатели.

Теперь про каждую отдельно. Будет много новых терминов. Приготовьтесь.

Минус №1. Гормональная функция

Ефремов: «Пиво – алкогольный напиток, оно содержит этиловый спирт. Доказано, что спирт снижает уровень тестостерона и повышает уровень эстрогена. А эстроген – женский гормон».

Гастроэнтеролог Головенко развивает эту мысль: «Именно самих женских гормонов в пиве нет. Но алкоголь влияет на печень, он ее разрушает. А печень – тот самый инструмент, который в обычное время участвует в превращении женских гормонов – а они есть у каждого мужчины – в мужские и обратно. Это нормальный процесс. Но когда печень не работает, то превращение невозможно, женские гормоны накапливаются. Начинает падать либидо, растет вполне женская грудь – это называется гинекомастия. Правда, все это характерно для тяжелых алкоголиков, когда печень уже измененная, уже подверглась перестройке».

Минус №2. Водно-электролитный обмен

Ефремов: «Обычно пиво принято давать на допинг-контроле. Чтобы побыстрее сходить в туалет, потому что при высокой температуре после нагрузки спортсмен просто физически не может сходить в туалет, у него все с потом выходит. Есть практика, что допинг-офицеры передают пачку пива, оно быстро восстанавливает водный обмен и вызывает повышенное мочеотделение.

Все из-за чего: пиво содержит большое количество солей. Понятно, что это не 0,9% как раствор натрия-хлорида, или солевой раствор, но близко к этому. В итоге оно быстро проникает в кровяносное русло. Потом быстрее фильтруется в почках, потому что молекулы углеводов – а их в пиве много из-за солода – маленькие и стремительно проникают через почечный барьер. Тем самым пиво вызывает повышенное мочеотделение.

Но не только из-за этого. Еще из-за того, что пиво – газированный напиток. А у людей в целом газированный напиток повышает мочевыведение. Поэтому на допинг-контроле, кроме пива, спортсменам дают и газированные напитки – кока-колу, пепси. Но, если есть, они с удовольствием хватают банку пива.

Все это ведет к вымыванию большого числа солей, электролитов: калия, магния, натрия. Если нагрузка идет в теплую погоду, то спортсмен и так обезвожен, а тут алкоголь… Для того, чтобы утилизовать алкоголь из крови, нужна вода. Так получается, что организм начинает тратить и ее тоже. Итог: обезвоживание, судороги, слабость, обмороки».

По этому пункту с Ефремовым готов поспорить Антонио Конте . Когда итальянец работал в «Челси», во время пресс-конференции в Кобхэме его спросили о сторис Диего Косты с бутылкой пива во время сезона. На острый вопрос Конте отреагировал как бы со знанием дела: «Пиво хорошо для регидратации (восстановления водного баланса). Вы можете пить кока-колу или одно пиво».

Уточняю у Ефремова : «Если бы алкоголь лучше восстанавливал водно-электролитный обмен, то есть восстанаваливал уровень жидкости и запас солей в организме, уже все знали бы, что это так. Изотонический напиток, которым обычно восстанавливают этот уровень, в чем изотоничен: в нем должно содержаться 8% углеводов, чтобы лучше проникать в желудочно-кишечный тракт, и 9 грамм соли на литр воды, как в плазме крови. Но если такой изотонический напиток уже есть, спортсмены его употребляют, то зачем изобретать велосипед? Смысл принимать алкоголь, если он такой же по составу, но содержит этиловый спирт, который замедляет синтез гликогена – переработки глюкозы, которая превращается в вещество, накапливающее энергию?».

История о свойстве пива, как о напитке с большим содержанием полезным микроэлементов, тоже спорная, считает Алексей Головенко . По его словам, пиво и правда лучше дистиллированной воды, в нем содержатся натрий хлор и хлор, которые удерживают воду в организме и предотвращают от обезвоживания. Но, во-первых, их количества не такое большое, как в изотонических напитках. Во-вторых, когда первый эффект пройдет, процесс обезвоживания только усилится из-за содержания в пиве этилового спирта.

Минус №3. Энергетическая функция

Ефремов: «В организме есть два важных гормона-антагониста – гормон роста и инсулин. Инсулин важен после нагрузки. Он тянет в мышцы любой сахар, который к нам попадает после нагрузки. А гормон роста отвечает в спорте за жиросжигание. И вот когда мы употребляем алкоголь на ночь, чтобы хорошо уснуть, – это на самом деле заблуждение. Потому что на сахар выделяется инсулин. А если инсулин повышается, то количество гормона роста снижается.

Когда человек засыпает, то ночью, через два-три часа после засыпания, гормон роста находится на пике. Значит, если мы употребили пиво на ночь, процесс восстановления замедлился. По этой же причине на ночь нельзя кушать сладкое.

Итог: восстановления нет, сжиросжигания нет, анаболической функции нет.

Здесь слова Ефремова снова расходятся с мнением Конте . Кроме функции регидрации итальянец записывал в пользу пиву восстановительную функцию: «Это хорошо для восстановления. Но один бокал. Не много. После того, как вы закончите игру, быстро, а не через час после окончания».

Ефремов выслушивает аргумент и для убедительности приводит еще один контрфакт: «Этиловый спирт из пива влияет на цикл Кребса. Его смысл в том, что он снижает окисление жиров. Способность окислять жиры снижается на 70%. А это тоже ведет к снижению восстановления. Спортсмен начинает дольше восстанавливаться. И еще алкоголь снижает выработку гликогена».

Минус №4. Силовая функция

Ефремов: «В велоспорте я работаю со спринтерами. Знаю, что проводились исследования по силовым показателям после употребления этилового спирта. Считается, что на этом фоне они снижаются на 20-30%. Все из-за снижения синтеза белков: кортизол повышается, кофетрон снижается. Даже есть ген MFN1 – считается, что он влияет на снижение генерации энергии в митохондриях при употреблении этилового спирта».

Но в пиве есть и плюсы. О-о-о-чень сомнительные

Как и в случае с кока-колой, плюсы сводятся к сахарам. «Пивной напиток получают из солода, а солод – это почти чистые углеводы. Больше всего их представляет углевод мальтоза. Это простой сахар, – объясняет Ефремов. – Есть понятие гликемического индекса. Так вот у мальтозы очень высокий гликемический индекс. За основу берется глюкоза – у нее 100. Продукты до 40 – низкий индекс, 40-70 – средний, все что выше – высокий. У мальтозы – 100-105. То есть он быстро поступает в кровь».

– И к чему это ведет?

– Здесь начинается самое интересное. Палка о двух концах. Считается, что первые полчаса после нагрузки организм должен получить простые сахара. В классике: 70% – углеводов, 30% – белков. То есть фаза восстановления в спорте проходит два пути: сначала принимается углевод, через 30-40 минут – протеин, белок. Сначала всасываются быстрые углеводы, начинается синтез гликогена. Когда процесс разогнался, происходит всасывание белков. Можно принимать углеводы и белки отдельно – по очереди, можно использовать смесь, но белки все равно всосутся вторыми.

Если мы возьмем пиво, то из-за присутствия мальтозы, а значит высокого гликемического индекса, всасывание его углеводов в кровь пройдет быстрее. Значит и всасывание глюкозы, которая перерабатывается в гликоген и накапливает энергию, будет быстрым. То есть организм насытится нужными углеводами. Но в чем минус пива – в нем содержится алкоголь. А этиловый спирт снижает синтез гликогена. То есть с одной стороны мы повышаем его за счет углеводов, с другой – этиловый спирт замедляет синтез».

Уточняю у бывшего врача «Спартака» Вартапетова , в чем же смысл употребления пива после матчей, если его плюсы сомнительны и больше похожи на минусы. Михаил не мучает медицинскими терминами, а говорит о психологии: «Оно помогает быстрому снятию стресса, постнагрузочного восстановления. Считаю, что это больше психологический фактор: позволяет скорее уснуть. Многие футболисты же признаются, что в ночь после игры, как правило, не удается быстро уснуть. А пиво как раз имеет еще и легкий снотворный эффект».

– Как быть с этанолом, который яд?

– Если выпить бутылку водки, то это яд. Если бокал пива, то говорить о существенном вреде здоровью не приходится.

То, что существует и нейтральная для здоровья доза алкоголя, подтверждает гастроэнтеролог Алексей Головенко . Он говорит, что для мужчины она равна 50 граммам этилового спирта в сутки, для женщины – 25 граммам, что соответствует пинте (0,568 литра) и половине пинты пива: «Это называется понятием безопасной дозы алкоголя, хотя ее и критикуют. Но в гастроэнтерологи считается, что такая доза алкоголя не вредит печени и даже снижает сердечно-сосудистые риски. Например, бокал вина раз в день может быть полезным. Не думаю, что у футболистов есть своя специфика расщепления алкоголя. Кружка пива им точно не вреда. Полезно ли? Не уверен, что полезнее, чем другие методики расслабления. Чем состояние покоя или прогулка в хорошей компании».

«Все верно, вопрос в том, систематические ли это потребление или разовое, – развивает мысль Ефремов. – И еще: когда спортсмен находится на отдыхе, он имеет полное право расслабиться. У большей части команд Про-тура считается нормальным даже сесть на ужине и выпить бокал вина. Просто если в России поставят бутылку вина на стол, а потом спортсмены проиграют, зрители сразу скажут, что они алкоголики. У нас нет культа употребления. Если вино выпил – ты уже алкоголик. А иностранцы живут так, у них дома так принято. Если ты скажешь, что он алкоголик, он на тебя посмотрит косо. Бокал – это не бутылка.

Да, сама концепция спорта и употребления алкоголя – несовместимые вещи. Но спорт не может быть без алкоголя. Я не знаю ни одного спортсмена даже в сборной, который не употребляет алкоголь. Все спортсмены употребляют».

Вартапетов объясняет, что привязываться к выводам ученых и врачей-теоретиков вообще не имеет смысла, если ты работаешь в спорте: «Они не сталкивались в ежедневной работе с командой. Команда – гибкий инструмент. Часто эмоциональный фон в ней гораздо важнее, чем незначительные негативные моменты от пива или от питания».

Историю о том, как важна атмосфера в команде и что ради ней даже можно рискнуть принципами, подтверждает Фабио Капелло . Жесткий итальянец, который во время ЧМ-2014 закрыл сборную России на базе и запретил пользоваться телефонами, на ЧМ-2010 с Англией забил на принципы. После двух стартовых ничьих с США и Алжиром команде нужна была только победа. Чтобы разгрузить игроков эмоционально Фабио снизил накал диктаторского режима. «Им было разрешено пить пиво перед игрой, вы можете спросить их. Это правда. Я что-то изменил и использовал свое воображение», – объяснял он в интервью после турнира. Итог против Словении – победа 1:0 и выход в плей-офф.

До и после ЧМ Капелло разрешал пиво даже в сборной России. Вот что рассказывал об этом периоде врач команды Эдуард Безуглов : «В сборной бокал пива никогда не запрещали – даже по ходу цикла подготовки к матчу. Особой пользы для восстановления от него нет, но в качестве средства психологической разгрузки можно использовать. Особенно после тяжелой игры, но не больше литра. Другое дело, что ребята сами не пьют ничего алкогольного до игры».

Ефремов тоже предупреждает о дозе и говорит, что переборщить можно даже на допинг-контроле: «Если употребить две-три банки, есть риск того, что моча будет неконцентрированной. У нас есть стандарт плотности мочи. Когда спортсмен не может сдать мочу, он начинает пить очень много. И моча становится прозрачная. За счет того, что в ней много воды. То есть плотность уменьшается. Норма – 1,05-1,28. Но если ты в плотность не попадаешь, то будешь сидеть и ждать, когда она вернется».

– Если пить вредно, но все пьют, то что хотя бы менее вредно?

Ефремов считает, что этот вопрос не слишком принципиален: «Безалкогольное пиво по водно-солевому составу может соответствовать обычному газированному напитку, но только с привкусом солода. Еще слышал, что в темном пиве содержится больше железа, чем в светлом».

Вартапетов называет безалкогольное пиво менее эффективным, потому что в нем не содержится снотворный эффект и возможность снятия стресса, и рекомендует светлое нефильтрованное пиво, где, по его словам, больше всего витаминов группы В.

– В «Спартаке» какое закупали?

– Европейское. Но последнее время одним из спонсоров был пивоваренный завод, мы пользовались его услугами.

Фото: Gettyimages.ru /Alexandra Beier, Lars Baron, Matthias Hangst;instagram.com/diego.costa ; globallookpress.com /Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com, Elmar Kremser/SVEN SIMON, Friso Gentsch/dpa; ; instagram.com/kombarov_23