Тчуамени о календаре: «Слишком много матчей, это приводит к травмам. Без ключевых игроков футбол перестанет быть интересным»

Орельен Тчуамени заявил о влиянии перегруженного календаря на качество футбола.

– У футболистов так много матчей. Что вы думаете об этом?

– Да, их много. Но проблема не в матчах, нужно будет ротировать состав. Я считаю, что высшие органы должны собраться и согласовать более удобный календарь, который будет выгоден для всех.

Нужен профсоюз, чтобы говорить об этом. Слишком много матчей, и это приводит к травмам. Если люди смотрят футбол без ключевых игроков, он перестает их интересовать, – сказал полузащитник «Реала ».