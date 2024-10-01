Тчуамени о календаре: «Слишком много матчей, это приводит к травмам. Без ключевых игроков футбол перестанет быть интересным»
Орельен Тчуамени заявил о влиянии перегруженного календаря на качество футбола.
– У футболистов так много матчей. Что вы думаете об этом?
– Да, их много. Но проблема не в матчах, нужно будет ротировать состав. Я считаю, что высшие органы должны собраться и согласовать более удобный календарь, который будет выгоден для всех.
Нужен профсоюз, чтобы говорить об этом. Слишком много матчей, и это приводит к травмам. Если люди смотрят футбол без ключевых игроков, он перестает их интересовать, – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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