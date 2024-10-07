Новое проклятие: критикуешь календарь – травмируешься. Уже пострадали Родри, Сон, Карвахаль и Де Брюйне

Плотностью календаря футболисты и тренеры недовольны давно, но этой осенью высказываний стало кратно больше. Дошло даже до предупреждений о забастовке.

И как подтверждение перегруженного расписания – сразу же после высказываний многие футболисты травмируются, в том числе вылетают до конца сезона.

Юрриен Тимбер

1 октября: «Сейчас это важная тема в раздевалках, не только в «Сити» и «Ливерпуле», но и у нас. Я считаю, что это опасно. На прошлой неделе мы играли с «Сити», и они играли снова через два дня – думаю, это уже слишком. Сейчас хороший момент [для перемен]. Игроки высказываются, и пусть их голоса будут услышаны. Не похоже, что матчей становится меньше.

Мы стараемся выкладываться по максимуму в каждой игре, но это становится все труднее, когда игр становится все больше и больше. Особенно в Англии, где нет зимней паузы, и это очень тяжело».

1 октября: Мгновенные последствия – в тот же день защитника «Арсенала» заменили в перерыве игры против «ПСЖ» (2:0) из-за боли в мышцах. На этих выходных Тимбер пропустил матч АПЛ.

Сон Хын Мин

25 сентября: «Игроки – главные лица, которые должны что-то сказать, у нас очень много матчей. Будучи болельщиками, вы хотите видеть качественную игру, а не как можно больше матчей. Вы не хотите видеть, как люди страдают из-за травм, этого никто не хочет видеть.

У нас определенно много игр и поездок – мы должны заботиться о себе, что иногда очень тяжело, а иногда вы не готовы морально и физически, и когда вы выходите на поле, риск получения травмы огромен. Мы не роботы, поэтому мы просто обязательно должны следить за этим и сократить количество матчей, чтобы играть качественнее. Я думаю, это должно стать целью».

26 сентября: На следующий день получил травму бедра в матче против «Карабаха» (3:0) в Лиге Европы. После этого пропустил уже три матча, надеется вернуться после паузы на игры сборных.

Даниэль Карвахаль

19 сентября: «70-80 матчей за сезон – уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать. Для нас, футболистов, забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нам нужно поднять голос».

5 октября: Получил страшную травму крестов в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0). Он сразу же заорал от боли, схватившись за правое колено. Дани заплакал и покинул поле только на носилках.

Вскоре «Реал» подтвердил, что все очень плохо: у Карвахаля разрыв не только передней крестообразной связки, но и внешней коллатеральной связки вместе с подколенным сухожилием. По данным журналиста Cope Аранчи Родригеса, на восстановление уйдет 8-10 месяцев.

Родри

17 сентября: «Я думаю, мы близки к забастовке. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора. Нас это беспокоит. Именно мы страдаем от этого. По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 – это количество игр [за сезон], при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. Когда я не устаю, то играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

22 сентября: Покинул поле на 21-й минуте матча против «Арсенала» (2:2), схватившись за колено. Вскоре выяснилось, что все очень серьезно. Пеп Гвардиола: «Ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. Этот сезон для него закончен».

Кевин де Брюйне

5 сентября: «Сезоны становятся все длиннее. Может быть, этот сезон пройдет нормально, но календарь станет еще сложнее с чемпионатом мира-2026. Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется. УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги!»

18 сентября: Травмировался в матче против «Интера» (0:0) в ЛЧ. Кевин общался с медицинскими работниками со слезами на глазах и был заменен в перерыве. С тех пропустил уже пять матчей, возвращение ожидается после международной паузы.

В сборной бельгийца в ближайшее время не увидим. Главный тренер Доменико Тедеско объяснил решение капитана: «Де Брюйне попросил нас освободить его от участия в октябре, а также перед ноябрьским сбором, чтобы позаботиться о теле. Мы его понимаем».

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Игроки «Ман Сити» и «Реала» особенно в зоне риска, так как зачастую играют больше всего матчей. В декабре мадридцы поедут в Катар на Межконтинентальный кубок – это старый клубный ЧМ, где победитель ЛЧ теперь сразу попадает в финал. А летом 2025-го топ-клубы сыграют уже в обновленном клубном ЧМ на 32 команды.

При этом чемпионаты начнутся уже через месяц после финала КЧМ. Учитывая обязательный трехнедельный отпуск, у финалистов может быть всего около недели на подготовку к первому туру.

На днях Пеп Гвардиола признался, что АПЛ отказалась перенести старт сезона-2025/26: «Премьер-лига не разрешила перенести первые две игры ради нашего восстановления – большое ей спасибо. Она не станет переносить эти игры, так что в какой-то момент возникнет вопрос: «Ой, что же нам делать?» И у меня нет ответа, потому что я с таким прежде не сталкивался».

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱

Клубный ЧМ увяз в проблемах: игроки грозят забастовкой, ТВ и спонсоры не несут деньги

Фото: Gettyimages.ru /Gonzalo Arroyo Moreno, Julian Finney, Michael Regan, Marc Atkins, Shaun Botterill