У «Реала» самый дорогой состав в мире – он оценен в 1,728 млрд евро. «Ман Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Барса» – 5-я, «МЮ» – 8-й, «Зенит» – 55-й (CIES)

У «Реала» самый дорогой состав в мире.

Международный центр спортивных исследований (CIES ) составил рейтинг клубов, чьи футболисты (включая игроков, отданных в аренду в другие команды) имеют самую высокую совокупную трансферную стоимость.

Первую строчку в топ-100 занял «Реал » – трансферная стоимость его игроков оценивается в 1,728 миллиарда евро.

Первая двадцатка выглядит так:

1. «Реал» – 1,728 млрд евро;

2. «Манчестер Сити» – 1,471 млрд евро;

3. «Челси » – 1,388 млрд евро;

4. «Арсенал» – 1,225 млрд евро;

5. «Барселона » – 1,124 млрд евро;

6. «Ливерпуль » – 1,099 млрд евро;

7. «ПСЖ» – 1,088 млрд евро;

8. «Манчестер Юнайтед» – 989 млн евро;

9. «Тоттенхэм» – 886 млн евро;

10. «Байер» – 862 млн евро;

11. «Брайтон» – 807 млн евро;

12. «Бавария» – 801 млн евро;

13. «Интер» – 800 млн евро;

14. «Милан» – 762 млн евро;

15. «Атлетико» – 752 млн евро;

16. «Астон Вилла» – 717 млн евро;

17. «Ювентус» – 697 млн евро;

18. «Боруссия» Дортмунд – 646 млн евро;

19. «РБ Лейпциг» – 639 млн евро;

20. «Наполи» – 598 млн евро.

В рейтинг вошли 4 российских клуба: «Зенит» занял 55-е место (237 млн евро), «Динамо» – 85-е (140 млн евро), «Локомотив» – 88-е (135 млн евро), «Спартак» – 94-е (127 млн евро).