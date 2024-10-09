У «Реала» самый дорогой состав в мире – он оценен в 1,728 млрд евро. «Ман Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Барса» – 5-я, «МЮ» – 8-й, «Зенит» – 55-й (CIES)
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов, чьи футболисты (включая игроков, отданных в аренду в другие команды) имеют самую высокую совокупную трансферную стоимость.
Первую строчку в топ-100 занял «Реал» – трансферная стоимость его игроков оценивается в 1,728 миллиарда евро.
Первая двадцатка выглядит так:
1. «Реал» – 1,728 млрд евро;
2. «Манчестер Сити» – 1,471 млрд евро;
3. «Челси» – 1,388 млрд евро;
4. «Арсенал» – 1,225 млрд евро;
5. «Барселона» – 1,124 млрд евро;
6. «Ливерпуль» – 1,099 млрд евро;
7. «ПСЖ» – 1,088 млрд евро;
8. «Манчестер Юнайтед» – 989 млн евро;
9. «Тоттенхэм» – 886 млн евро;
10. «Байер» – 862 млн евро;
11. «Брайтон» – 807 млн евро;
12. «Бавария» – 801 млн евро;
13. «Интер» – 800 млн евро;
14. «Милан» – 762 млн евро;
15. «Атлетико» – 752 млн евро;
16. «Астон Вилла» – 717 млн евро;
17. «Ювентус» – 697 млн евро;
18. «Боруссия» Дортмунд – 646 млн евро;
19. «РБ Лейпциг» – 639 млн евро;
20. «Наполи» – 598 млн евро.
В рейтинг вошли 4 российских клуба: «Зенит» занял 55-е место (237 млн евро), «Динамо» – 85-е (140 млн евро), «Локомотив» – 88-е (135 млн евро), «Спартак» – 94-е (127 млн евро).
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