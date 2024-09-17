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  • Родри допускает, что игроки устроят забастовку из-за календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать»
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Родри допускает, что игроки устроят забастовку из-за календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать»

Родри допустил, что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря.

«Я думаю, мы близки к этому. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора. Я действительно думаю, что нас это беспокоит. Именно мы страдаем от этого.

По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 – это количество игр [за сезон], при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. На мой взгляд, когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
календарь
logoРодри
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