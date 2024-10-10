  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кукурелья о травмах Родри и Карвахаля: «Это связано со слишком большим количеством матчей. Сборной не хватает их, но мы сделаем все, чтобы они приехали на ЧМ в лучшей форме»
3

Кукурелья о травмах Родри и Карвахаля: «Это связано со слишком большим количеством матчей. Сборной не хватает их, но мы сделаем все, чтобы они приехали на ЧМ в лучшей форме»

Марк Кукурелья высказался о травмах игроков на фоне перегруженного календаря.

Ранее два игрока сборной ИспанииРодри и Даниэль Карвахаль – получили травмы крестообразных связок колена. Оба футболиста пропустят остаток сезона.

«Они получили травмы из-за слишком большого количества матчей. Честно говоря, я не знаю [что будет дальше], но наверняка федерация и капитаны что-то предпримут. Мы начали побеждать, а теперь два капитана, два ключевых игрока команды, выбыли из строя на долгое время из-за травм.

Нам не хватает их, но важно, чтобы они хорошо восстановились, и мы постараемся сделать все как можно лучше, чтобы они приехали на чемпионат мира в хорошей форме», – сказал защитник «Челси» и сборной Испании в интервью COPE.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoтравмы
logoДаниэль Карвахаль
календарь
logoМарк Кукурелья
logoРодри
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Киммих о календаре: «Мне нравится играть, проводить много матчей. Травмы в футболе будут всегда»
15вчера, 12:17
Ямаль о травме Карвахаля: «Печальная новость для сборной Испании и футбола, потрясающий игрок, нам будет его не хватать. Мы проводим очень много матчей»
148 октября, 21:33
Лапорт о плотном календаре: «Забастовка – единственное решение, которое видят игроки. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках»
548 октября, 18:48
Анчелотти о календаре: «Чем меньше матчей, тем они зрелищнее. Решают не главные действующие лица, а лиги и федерации – это усложняет ситуацию»
122 октября, 15:41
Пеп о Родри: «Сезон для него закончен. Сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске, к следующему сезону он будет готов»
3327 сентября, 12:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андрей Мостовой о будущем: «Помимо «Зенита» только Европа, наверное. Не буду загадывать, поживем – увидим»
512 минут назад
«Ювентус» заинтересован в аренде Шкриньяра. Защитник недоволен игровым временем в «ПСЖ»
113 минут назад
Роналду – завершающему карьеру Надалю: «Было честью наблюдать за твоими достижениями и называть тебя другом. Наслаждайся отдыхом!»
323 минуты назад
Станьте нашим первым UX-исследователем. Вместе разовьем культуру исследований на Спортсе’’!
24 минуты назадВакансия
Активировался обязательный выкуп Коуто «Боруссией» у «Ман Сити». Немцы заплатят до 30 млн евро за защитника
227 минут назад
Шченсны о шансах «Барсы» на ЛЧ: «Постараемся нарушить традицию «Реала». Даже если мы не победим в этом году, у команды большое будущее»
535 минут назад
Экс-игрок «Барсы» Карраско раскритиковал Шченсного за курение: «Это способ медленно убить себя. Кройфф потерял 30 лет жизни из-за этого»
38сегодня, 10:19
Австралия не заинтересована в матче с Россией в данный момент. Команда участвует в отборе ЧМ-2026 и не планирует товарищеских матчей (Metaratings)
26сегодня, 09:59
Мората о критике от людей на улице: «Было стыдно ходить с детьми по магазинам, мне наговорили столько всего при них. Я стал легкой мишенью для насмешек»
12сегодня, 09:52
Андрей Мостовой о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей часто не любят. Народ устал и решил объединиться против «зла». Меня это не задевает»
90сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Фомин о фильме про Черенкова: «Понравился, было интересно. Запомнилось, как партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить, такое часто встречается»
11 минут назад
Саутгейт не вернется к тренерской работе как минимум год: «Когда уходишь с такой большой должности, нужно дать время телу и разуму»
120 минут назад
Онопко о несостоявшемся матче с Пакистаном: «Сразу бы сказали: да или нет, а то все завтра да завтра. Такое отношение больше всего расстраивает»
337 минут назад
Пивоваров об опросе ВЦИОМ: «Выборка была небольшая, звонили по телефону. Я обычно не отвечаю или вешаю трубку. В выборку попали более специфичные люди, видимо»
344 минуты назад
FIFA и Konami заключили соглашение по организации киберспортивного ЧМ в eFootball (ex-PES)
152 минуты назадКиберспорт
Директор «Пари НН» о Гончаренко: «Самый статусный тренер, который когда-либо работал в клубе. Он умеет делать крепкие авторские команды»
255 минут назад
Глебов об отсутствии соперника для сборной: «Раз уж собрались, надо провести время с пользой. Поиграем с детишками. Это плюс для всех»
255 минут назад
Тотти о Серии А: «Конте – отличный тренер с отличной командой. «Наполи», «Ювентус» и «Интер» – фавориты на скудетто»
155 минут назад
Мозес о «Краснодаре»: «Реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду»
сегодня, 10:17
«Барселона» выглядит лучше «Реала» на старте сезона. Клуб возвращается в число лучших в мире». Экс-форвард сине-гранатовых Кодро о команде
6сегодня, 10:11