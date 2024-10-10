Кукурелья о травмах Родри и Карвахаля: «Это связано со слишком большим количеством матчей. Сборной не хватает их, но мы сделаем все, чтобы они приехали на ЧМ в лучшей форме»
Марк Кукурелья высказался о травмах игроков на фоне перегруженного календаря.
Ранее два игрока сборной Испании – Родри и Даниэль Карвахаль – получили травмы крестообразных связок колена. Оба футболиста пропустят остаток сезона.
«Они получили травмы из-за слишком большого количества матчей. Честно говоря, я не знаю [что будет дальше], но наверняка федерация и капитаны что-то предпримут. Мы начали побеждать, а теперь два капитана, два ключевых игрока команды, выбыли из строя на долгое время из-за травм.
Нам не хватает их, но важно, чтобы они хорошо восстановились, и мы постараемся сделать все как можно лучше, чтобы они приехали на чемпионат мира в хорошей форме», – сказал защитник «Челси» и сборной Испании в интервью COPE.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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