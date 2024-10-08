Лапорт о плотном календаре: «Забастовка – единственное решение, которое видят игроки. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках»

Эмерик Лапорт высказался о возможной забастовке игроков из-за календаря.

«Мы много об этом говорим [с футболистами], и все чаще. Об этом говорят много, и к тому же у нас уже был разговор между собой во время этого сбора [сборной Испании]. Ритм слишком высок, слишком много матчей.

К тому же, игроки, которые играют в Лиге чемпионов, получают два дополнительных матча в случае плей-офф. На уровне сборных добавилась Лига наций, есть Клубный чемпионат мира. Это слишком, слишком много матчей.

На самом деле, это [забастовка игроков] единственное решение, которое мы видим, чтобы остановить это. С каждым годом ситуация становится все хуже, игрокам трудно. Мы видим, что многие испанские игроки не приехали из-за физических проблем.

После предупреждения, потом не стоит удивляться. Я думаю, что футбол больше ориентирован на финансовый аспект, чем на заботу о игроках. Нужно немного думать о футболистах, особенно тем, кто думает о бизнесе и хочет видеть топовых игроков на поле. Большие игроки хотят играть во всех матчах, даже в маленьких. Но в итоге это приводит к 70 или 80 матчам в год, что невыносимо.

Это, конечно, может быть интересно для зрителей, но нужно понимать, что ритм становится хуже, и качество игры немного падает из-за накопившейся усталости. Есть проблемы с травмами, и я думаю, что игроков недостаточно бережно охраняют», – сказал защитник сборной Испании и «Аль-Насра» в программе Rothen s’enflamme на RMC.