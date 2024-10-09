Мостовой о здоровье: «Последний камень на подходе, на финишной прямой. Надеюсь, что на этой неделе меня выпишут»

Александр Мостовой рассказал о своем состоянии здоровья.

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России был госпитализирован и прооперирован 4 октября из-за камней в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было . Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят».

«Чувствую себя нормально. Сделали сегодня обследование, сказали, что последний камень на подходе, на финишной прямой. Но когда он выйдет – неизвестно. Всего у меня было три камня, остался еще один.

Пока я в больнице, о выписке не говорят. Но надеюсь, что на этой неделе меня выпишут», – сказал Мостовой.

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Начинается после 11 октября, в воскресенье-понедельник могу поехать на тренировочную базу. Если не выпишут, при каждом отъезде будут делать укол»