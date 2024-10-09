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Мостовой о здоровье: «Последний камень на подходе, на финишной прямой. Надеюсь, что на этой неделе меня выпишут»

Александр Мостовой рассказал о своем состоянии здоровья.

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России был госпитализирован и прооперирован 4 октября из-за камней в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят».

«Чувствую себя нормально. Сделали сегодня обследование, сказали, что последний камень на подходе, на финишной прямой. Но когда он выйдет – неизвестно. Всего у меня было три камня, остался еще один.

Пока я в больнице, о выписке не говорят. Но надеюсь, что на этой неделе меня выпишут», – сказал Мостовой. 

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Начинается после 11 октября, в воскресенье-понедельник могу поехать на тренировочную базу. Если не выпишут, при каждом отъезде будут делать укол»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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