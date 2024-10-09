Мостовой о матче с Пакистаном: «Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с ними»
Александр Мостовой прокомментировал идею проведения матча со сборной Пакистана.
«Можно было вообще не собираться – ребята отдохнули бы пару дней и начали тренироваться в клубах. Я об этом говорил еще до того, как меня в больницу увезли.
Хорошо, собрались, объявили о каком-то Пакистане. Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с Пакистаном», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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