Мостовой о матче с Пакистаном: «Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с ними»

Александр Мостовой прокомментировал идею проведения матча со сборной Пакистана.

«Можно было вообще не собираться – ребята отдохнули бы пару дней и начали тренироваться в клубах. Я об этом говорил еще до того, как меня в больницу увезли.

Хорошо, собрались, объявили о каком-то Пакистане . Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с Пакистаном», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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