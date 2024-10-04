Мостовой о камнях в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят»
Александр Мостовой рассказал про госпитализацию из-за камней в почках.
«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице.
Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», – сказал экс-игрой сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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