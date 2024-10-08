Мостовой о «Локомотиве»: «Многие, как и я, недооценивали Галактионова. Посмотрим, что будет дальше. Пока не вижу их в тройке»

Александр Мостовой оценил успехи «Локомотива» в этом сезоне.

Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков после 11 туров Мир РПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице.

«Если честно, то я не ожидал, что «Локомотив » так долго будет держаться высоко в турнирной таблице. Они удивляют прямо сейчас.

Многие, как и я, недооценивали Галактионова. Но давайте посмотрим, что будет с ними дальше. Пока я не вижу их в тройке, как бы хорошо они сейчас ни выглядели. На дистанции все может поменяться», – сказал бывший полузащитник сборной России.