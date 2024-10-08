Мостовой о самочувствии: «Все еще в больнице, боли пока не прошли. Вчера было нормально, а сегодня что-то не совсем»

Александр Мостовой рассказал, почему его еще не выписали из больницы.

Бывший футболист «Спартака », «Сельты» и сборной России был госпитализирован и прооперирован 4 октября из-за камней в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было . Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят».

«Все еще нахожусь в больнице, боли пока не прошли. Позавчера и вчера было нормально, а сегодня что-то не совсем.

Операция была в первые дни – все подумали, что дальше будем консервативно лечиться, но пока боли продолжаются. Поэтому посмотрим, как будет дальше», – сказал Мостовой .