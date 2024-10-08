Мостовой о «неофициальной» сборной Пакистана: «Пытаться организовать матч за 2-3 дня – бред, зачем это нужно? Соперника оставлю без комментариев»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана». Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».
«Когда за три-четыре дня стало известно, что соперника у нашей сборной, скорее всего, не будет, собираться не было никакого смысла. Зачем?
Оставьте ребят в покое, пускай все останутся в своих клубах, отдыхают. Раз уж есть проблемы и предварительно никто не согласен.
Пытаться организовать матч за два-три дня – бред, это неправильно. Зачем это нужно? Тем более с кем? Соперника оставлю без комментариев», – сказал бывший полузащитник сборной России Мостовой.
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