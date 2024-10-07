Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Начинается после 11 октября, в воскресенье-понедельник могу поехать на тренировочную базу. Если не выпишут, при каждом отъезде будут делать укол»
Ранее клуб подтвердил, что экс-игрок, обучающийся на тренера, пройдет стажировку во время международной паузы на сборные.
На прошлой неделе Мостовой был экстренно госпитализирован для удаления камней в почках.
«Врач оценил мое состояние как нормальное, но остаток камней в почках еще остается. Я еще минимум три дня буду находиться в больнице – такова рекомендация моего лечащего доктора. Общался с ним несколько минут назад, сказал, что раньше отпустить меня не могут.
Моя стажировка в «Спартаке» начинается после 11 октября. В воскресенье-понедельник могу поехать на тренировочную базу. Договорились с врачом, что если к тому моменту меня не выпишут, то буду посещать стажировку в «Спартаке» про условии, что каждый раз при моем отъезде из больницы мне будут делать специальный укол.
Думаю, некоторые из них мне сделают раньше, почувствую себя лучше, и уже на этих выходных меня спокойно отпустят», – рассказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Мостовой не отменит стажировку после операции: «Все в силе, время еще есть. Тем более «Спартак» выигрывает»
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