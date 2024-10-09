Инфантино об Иньесте: «Блестящая карьера. Твоя магия навсегда в наших сердцах, ты очаровывал болельщиков по всему миру»

Президент ФИФА высказался о завершившем карьеру Андресе Иньесте.

Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры в 40 лет : «Она была похожа на сказку. Никогда не думал, что этот день настанет. Слезы, пролитые в последние дни, – это слезы гордости, а не печали».

«Мои поздравления Андресу Иньесте с блестящей карьерой: от победного гола в финале ЧМ, который помог Испании впервые выиграть чемпионат мира, до трех побед на чемпионате мира среди клубов – ты очаровывал болельщиков по всему миру 👏.

Спасибо за все воспоминания – было приятно видеть тебя с мячом в ногах. Твоя магия навсегда останется в наших сердцах.

Желаю тебе всего самого наилучшего 🤗», – написал Джанни Инфантино и добавил в пост видео с голом Андреса в ворота Нидерландов в финале ЧМ-2010 .

В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем Кубка страны.

Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

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