Кисляк о 3:2 в дерби: «Спартак» — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Они играли до конца»

Матвей Кисляк отметил бойцовские качества «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА (2:3).

К 21-й минуте красно-белые проигрывали со счетом 0:3.

«Спартак » — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца.

Но мы были сильнее, потому что счет на табло — 3:2», — сказал полузащитник ЦСКА .