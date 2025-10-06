Кисляк о 3:2 в дерби: «Спартак» — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Они играли до конца»
Матвей Кисляк отметил бойцовские качества «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА (2:3).
К 21-й минуте красно-белые проигрывали со счетом 0:3.
«Спартак» — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца.
Но мы были сильнее, потому что счет на табло — 3:2», — сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
