Лапорта не поприветствовал Хави и не общался с директором «Реала» Бутрагеньо на мероприятии Иньесты (As)
Сегодня Иньеста объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Президент и бывший главный тренер «Барселоны» присутствовали на мероприятии, посвященном его уходу из профессионального футбола.
Как сообщает As, в течение мероприятия Лапорта и Хави не общались друг с другом – они пришли в разное время, и их места в зрительном зале находились на большом расстоянии. Кроме того, бывший главный тренер «Барселоны» не общался с Деку, Бояном Кркичем и Ханси Фликом, которые также посетили мероприятие.
Отмечается, что во время последней встречи Хави и Лапорты, когда об уходе из «Барселоны» объявил Серджи Роберто, их приветствие носило «формальный» характер.
Также сообщается, что Лапорта не общался с директором «Реала» Эмилио Бутрагеньо – вероятно, это связано с испортившимися в связи с делом Негрейры отношениями между клубами.
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