Лапорта не поприветствовал Хави и не общался с директором «Реала» Бутрагеньо на мероприятии Иньесты (As)

Жоан Лапорта не поприветствовал Хави на мероприятии Андреса Иньесты.

Сегодня Иньеста объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Президент и бывший главный тренер «Барселоны» присутствовали на мероприятии, посвященном его уходу из профессионального футбола.

Как сообщает As, в течение мероприятия Лапорта и Хави не общались друг с другом – они пришли в разное время, и их места в зрительном зале находились на большом расстоянии. Кроме того, бывший главный тренер «Барселоны» не общался с Деку , Бояном Кркичем и Ханси Фликом , которые также посетили мероприятие.

Отмечается, что во время последней встречи Хави и Лапорты , когда об уходе из «Барселоны» объявил Серджи Роберто, их приветствие носило «формальный» характер.

Также сообщается, что Лапорта не общался с директором «Реала» Эмилио Бутрагеньо – вероятно, это связано с испортившимися в связи с делом Негрейры отношениями между клубами.