  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта не поприветствовал Хави и не общался с директором «Реала» Бутрагеньо на мероприятии Иньесты (As)
35

Лапорта не поприветствовал Хави и не общался с директором «Реала» Бутрагеньо на мероприятии Иньесты (As)

Жоан Лапорта не поприветствовал Хави на мероприятии Андреса Иньесты.

Сегодня Иньеста объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Президент и бывший главный тренер «Барселоны» присутствовали на мероприятии, посвященном его уходу из профессионального футбола.

Как сообщает As, в течение мероприятия Лапорта и Хави не общались друг с другом – они пришли в разное время, и их места в зрительном зале находились на большом расстоянии. Кроме того, бывший главный тренер «Барселоны» не общался с Деку, Бояном Кркичем и Ханси Фликом, которые также посетили мероприятие.

Отмечается, что во время последней встречи Хави и Лапорты, когда об уходе из «Барселоны» объявил Серджи Роберто, их приветствие носило «формальный» характер.

Также сообщается, что Лапорта не общался с директором «Реала» Эмилио Бутрагеньо – вероятно, это связано с испортившимися в связи с делом Негрейры отношениями между клубами.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoХави
logoДеку
logoАндрес Иньеста
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoБоян Кркич
logoЭмилио Бутрагеньо
logoХанс-Дитер Флик
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оппозиция Лапорты призывает выразить ему вотум недоверия из-за отношения к легендам «Барсы», экономической ситуации и недостатков в управлении
3824 сентября, 17:14
Лапорта об увольнении Хави: «Я очень ценю его, он пришел в непростой период, выиграв Ла Лигу и Суперкубок, но «Барсе» нужен был новый импульс – это решение клуба. Флик – подходящий вариант»
243 сентября, 14:05
Игроки «Барсы» были недовольны физподготовкой при Хави. В феврале они попросили увеличить нагрузки – число травм сократилось (Marca)
789 июня, 09:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Как играют молодые парни из «Барсы»? Воспитанники тащат команду Флика
44 минуты назадСпецпроект
Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в психологическом насилии и угрозах бывшей жене. Возбуждено уголовное дело, суд пройдет 27 декабря
1044 минуты назад
Газзаев о матче России и Пакистана: «197-е место в рейтинге ФИФА. Играть с такими сборными – стыдно и неловко, нужно себя уважать»
3249 минут назад
Лапорт о плотном календаре: «Забастовка – единственное решение, которое видят игроки. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках»
1256 минут назад
Гончаренко возглавит «Пари НН» 9 октября. Контракт по схеме «1+1», продление – в случае сохранения места в РПЛ (Legalbet)
758 минут назад
«Проблема «Спартака» в психологии. Станковича выгонят, если не попадут в тройку – он нервничает из-за этого». Заварзин о красно-белых
14сегодня, 18:40
Конате о приезде в сборную Франции в балаклаве: «Хочу составить Кунде конкуренцию. Нам нравится мода. Будет война»
20сегодня, 18:28Фото
«МЮ» – это пережаренная яичница, нужно переделывать». Шеф-повар Хэрриотт о выступлениях клуба
15сегодня, 17:59
Бегиристайн покинет «Сити» в конце сезона. Испанец был спортивным директором клуба с 2012-го
57сегодня, 17:40
«Барса» и Милито уладили денежный спор. Экс-защитник требовал 6,9 млн евро за расторжение контракта в 2011-м
24сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» продал название стадиона титульному спонсору Riyadh Air. По рекордному соглашению клуб получит от 250 до 300 млн евро до 2033-го
6 минут назад
Коло Туре о чернокожих тренерах в Англии: «Не так много тех, у кого есть возможность и время работать»
10 минут назад
«Женский футбол развивается во всех аспектах, но мы не можем стоять на месте и довольствоваться этим». Экс-футболистка «Арсенала» и «Челси» Асанте об игре
528 минут назад
Хавбек «Крыльев» Витюгов перенес операцию на крестообразной связке. Он получил травму в матче со «Спартаком» в Кубке
233 минуты назад
Николсон о ценнике в 4 млн евро на Transfermarkt: «Я не из тех, кто будет говорить, что стою 50 миллионов. Надо забивать, чтобы сумма увеличилась»
3сегодня, 18:34
Мостовой о самочувствии: «Все еще в больнице, боли пока не прошли. Вчера было нормально, а сегодня что-то не совсем»
12сегодня, 18:24
Суперкубок Италии пройдет 2-6 января в Саудовской Аравии. «Ювентус» сыграет с «Миланом» в полуфинале, «Интер» – с «Аталантой»
5сегодня, 18:15
Бонуччи о самом сложном сопернике: «Против Суареса больше всего нравилось играть, он бил и сам принимал удары без проблем. Кошмар, из-за которого я не спал, – Сапата»
14сегодня, 18:06
Кержаков о работе в клубе РПЛ: «Общение было. Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю»
5сегодня, 17:58
Сперцян из-за травмы может не сыграть за Армению в Лиге наций
6сегодня, 17:51