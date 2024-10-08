Крокета Иньесты – такой же изящный и эффективный финт, как и его игра

Элегантное наследие Лаудрупа.

Сложно делать вид, будто магии нет, когда у «Барселоны» есть двухминутное доказательство ее существования:

Пять первых жертв Иньесты попались на фирменный трюк – крокету. Андрес перекладывает мяч с правой ноги на левую, дальнюю от соперника, и тут же проталкивает его вперед. Этот финт перешел к нему по наследству от идола – Микаэля Лаудрупа, который превратил крокету в часть своего образа (хотя сам прием явно существовал и до него).

Датский плеймейкер – кумир Иньесты. «Я подражал ему с самого детства: его технике, тому, как он атаковал из полузащиты», – рассказывал Андрес.

Иньеста называл его (а не Месси!) лучшим в истории, Пеп плакал, когда он ушел в «Реал». Лаудруп был гением

Лаудруп признал наследника. В обширном интервью для книги The Artist: Being Iniesta Микаэль говорит:

«Когда я вижу его игру, кажется, будто я смотрю на самого себя. Все из-за его движений. Как он перекатывает мяч от ноги к ноге, обходя защитника. Когда так делал я, это называлось La Croqueta. Маленькие детали пробуждают воспоминания о моей игре.

Поначалу я особо не знал о нем. Но потом люди заговорили о парнишке, который подражает тому, как я играл в «Барсе», и что он даже повторяет за мной какие-то вещи. Но я не понимал, что они имеют в виду, пока не увидел его игру своими глазами».

Объясняя прелесть крокеты, Лаудруп даже ссылается на Иньесту: «Как говорил Андрес, этот финт существует не потому, что он эффектен. Он служит для подготовки к следующему пасу».

Это то, что подходило обоим.

«Это перемещение мяча от одной стопы к другой. Левая нога здесь как стенка. Всего одним касанием выводишь себя на пас, можешь совершить еще одну обводку или вообще делаешь, что хочешь. Это несложно. По крайней мере, не кажется таким со стороны. Трудности появляются, когда тебя накрывают спереди, сзади и еще третий игрок висит сбоку. Когда у тебя много времени и тебя никто не опекает, крокету можно делать сколько угодно, но самое сложное – сделать все быстро, находясь в окружении соперников», – разбирал Лаудруп.

А вот видеоинструкция от Андреса:

«Есть что-то волшебное в том, как резко и внезапно он от тебя уходит. Секунду назад он стоял там или бежал легкой трусцой, как вдруг… оп – и нет его. Бывают другие игроки, блестящие вингеры, лучшие из лучших: они умеют финтить, делают по четыре переступа, но на самом деле они стоят на месте и никуда не продвигаются. Андрес – их полная противоположность: одно касание, да даже вообще без касания – и все, он убежал, а ты выглядишь дураком», – восторгался манерой Иньесты Жерар Пике.

Какая связь между крокетой и популярным в Испании блюдом?

Изначально крокеты – это обжаренный во фритюре микс из кусочков мяса, сыра и соуса бешамель.

Восстановить путь крокетов с испанских кухонь на футбольное поле нам помог спортивный журналист Марк Мосуль с телеканала Movistar. Марк получил наше письмо 18 января – через двое суток после обозначенного гуглом Международного дня крокетов.

«Ха-ха, не уверен, что его празднуют. Это типичный Международный день чего-нибудь, о существовании которого узнаешь из твиттера и за счет которого рестораны пытаются прорекламировать свои крокеты. Я и правда зашел в один, и официант спросил: «Желаете крокеты? Сегодня международный день».

Но в любом случае, если будете в Испании, обязательно попробуйте – они действительно вкусные. Куча ресторанов специализируется исключительно на крокетах, они предлагают по 50-60 различных видов. На днях я ел с шоколадом – было здорово.

Я вообще не обращаю внимания на то, что крокеты как-то связывают с футболом. Наверняка это придумал какой-нибудь журналист.

Судя по тому, что я читал, в футболе так начали говорить, потому что финт заключается в мягком обволакивании мяча ногами. Как крокету обкатывают в хлебных крошках и яйцах».

У составившего интернациональный футбольный словарь Do You Speak Football? Тома Уильямса есть похожая версия. Он сравнивает игрока с поваром: один двигает мяч от ноги к ноге, другой – переворачивает крокеты на шипящей сковороде, чтобы пропечь со всех сторон.

Крокета – самый испанский финт. Его любят Месси, Касорла и Иско

«Знаменитым это движение сделал Лаудруп, но я слышал, что этот финт был характерен и для Пеле. Иньеста – еще один отличный пример. Плюс Онесимо [вингер, в конце прошлого века поигравший за «Вальядолид», «Барселону» и «Райо Вальекано»], Денис Суарес, Месси, Иско и Касорла. Все они очень похожи: элегантные, техничные, играющие между центральной линией и штрафной. Просматривается определенный профиль «десятки» или испанского полузащитника в целом. Думаю, крокету и правда можно отождествлять с испанским футболом. Не помню иностранных игроков (помимо Лаудрупа и Пеле), которые бы ее делали», – продолжает Мосуль.

Присутствие Месси выглядит естественным: он переехал в «Барселону» в 13 лет и органично слился с окружением. Еще один любитель крокеты, Эден Азар, с лета в Испании. А француз Карим Бензема в 2017-м раскрасил полуфинал Лиги чемпионов двойной крокетой в матче двух испанских команд:

Крокета – это идеальное воплощение грациозности Иньесты, одного из главных символов величия испанского футбола в начале 2010-х.

«Его игра течет как вода. Он играет в расслабленной манере, всегда комфортно себя чувствует, словно не бежит, а идет с мячом в ногах», – говорил об Андресе Висенте Дель Боске.

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Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Alex Livesey; instagram.com/maxicocinaok