Симеоне назвал судью Градо «бесстыжим» из-за удаления Лангле в матче с «Сельтой». После игры тренер «Атлетико» отказался комментировать судейство
Диего Симеоне назвал судью Сесара Градо «бесстыжим» из-за удаления Клемана Лангле.
Тренер «Атлетико» не сдержал эмоций на 40-й минуте матча Ла Лиги с «Сельтой» (1:1), когда арбитр показал защитнику мадридцев вторую желтую карточку.
После игры Симеоне отказался комментировать судейство: «Извините, но нет. Критерии известны».
Об удалениях «Атлетико» в гостевых матчах
«Нет смысла говорить об этом, поскольку это ничего не изменит. Я обращаю внимание на ситуации по ходу матчей. Когда на поле были равные составы, мы контролировали игру и опасно контратаковали. Оставшись вдесятером, мы неплохо оборонялись и не смогли ничего создать, кроме момента у Коке. Но в целом я очень доволен игрой команды», – сказал Симеоне.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Atletico Universe
