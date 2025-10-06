  • Спортс
  • Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое»
9

Владимир Слишкович не хотел сам уходить в отставку с поста тренера «Оренбурга».

Босниец высказался после домашнего поражения от «Ростова» (0:1) в РПЛ. Позже «Оренбург» объявил об отставке тренера.

— Болельщики предлагают вам подать в отставку. Планируете ли вы это сделать?

— Нет‑нет. Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет.

— Но вы готовы еще дать что‑то этой команде?

— Не знаю. Я разговаривал с руководством, это [разговор] останется между нами, — сказал Слишкович.

После 11 туров «Оренбург» занимает в РПЛ 14-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
