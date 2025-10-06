Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое»
Владимир Слишкович не хотел сам уходить в отставку с поста тренера «Оренбурга».
Босниец высказался после домашнего поражения от «Ростова» (0:1) в РПЛ. Позже «Оренбург» объявил об отставке тренера.
— Болельщики предлагают вам подать в отставку. Планируете ли вы это сделать?
— Нет‑нет. Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет.
— Но вы готовы еще дать что‑то этой команде?
— Не знаю. Я разговаривал с руководством, это [разговор] останется между нами, — сказал Слишкович.
После 11 туров «Оренбург» занимает в РПЛ 14-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
