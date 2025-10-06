Абаскаль о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «На такие матчи нужно выходить с яростью и характером. Армейцы с первых минут поняли, как играть в дерби»

Гильермо Абаскаль оценил поражение «Спартака» от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«ЦСКА с первых минут лучше понял, как играть в дерби, и сумел выйти вперед, несмотря на две травмы, удержал результат до конца матча, одержав победу.

Такие матчи отличаются от других, на них нужно выходить с яростью и характером», — сказал бывший тренер «Спартака».

