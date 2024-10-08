«Хотел бы вернуться в «Барсу». Иньеста попрощался с футболом – но ненадолго

Уже учится на тренера.

Андрес Иньеста завершил карьеру – в 40 лет. Накануне он анонсировал объявление видеороликом, о самом титулованном испанце высказались его главные учителя: Пеп Гвардиола, Луис Энрике, Луи ван Гал, Луис де ла Фуэнте, Висенте Дель Боске, а также отец.

Теперь в Барселоне провели церемонию на 450 гостей: семья футболиста, Хави, Пике, Серджи Роберто, Деку, несколько игроков нынешнего состава «Барселоны», а также тренер Ханс-Дитер Флик и президент Жоан Лапорта.

«У меня всегда было две любимые команды: «Барса» и «Альбасете»

Церемония началась с видео: показали памятные моменты карьеры. Андрес вышел под аплодисменты, он заметно волновался и едва сдерживал слезы.

Он сел в центре – и начал с признания в любви к родным местам:

«Я никогда не думал, что этот день настанет. Никогда не мог себе этого представить. Все эти слезы, пролитые в последние дни, – это слезы эмоций, гордости. Это не слезы печали.

Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом, и который добился этого благодаря труду, самопожертвованию и тому, что он никогда не сдавался. Это главные ценности в моей жизни. Я очень горжусь этим путешествием и всеми людьми, которые сопровождали меня.

Я очень рад, что осуществил мечту. Моя карьера была похожа на сказку, потому что я испытал все лучшее на профессиональном уровне.

Все началось в моем родном городе – с игры в школе и во время поездок в Альбасете. Там я сделал первые шаги. Я помню тот этап как очень счастливый. Я помню, как наблюдал за игрой «Альбы» в высшей лиге. Хотя я никогда не выступал за «Альбасете» на профессиональном уровне, у меня всегда было две любимые команды: «Альбасете» и «Барса». Моя земля в моем сердце».

Андресу устроили стоячую овацию.

«Кобе стал для моей семьи домом. Япония навсегда в сердцах»

Иньеста благодарил и каждого по отдельности, и вообще всех: семью, «Барселону», Японию.

О родителях и «Барселоне»: «Сегодня я перестаю играть, хотя играл так долго. Я хотел бы поблагодарить тебя, мама, за все. За все жертвы и усилия, которые ты приложила для меня и моей сестры, я всегда буду благодарить тебя.

Поездка моей жизни – Фуэнтеальбилья-Барселона. Мне повезло, что со мной все четыре человека, кто совершал ее со мной: родители, дедушка и я. Очень приятно, что сегодня мы снова вместе в такой особенный момент.

Ла-Масия изменила меня навсегда. Это место, где мне привили ценности, которые должны быть в жизни. Я благодарен всем людям, учителям, коллегам – это этап, который, несомненно, ознаменовал мою жизнь. Приезд в «Барсу» был мечтой – и я сосредоточился, чтобы осуществить ее. Я прибыл в лучшее место, чтобы осуществить мечты, которые у меня были впереди».

Под аплодисменты вся семья собралась на сцене.

О периоде в Японии: «В 2018-м я принял одно из самых трудных решений. Отправиться в другую часть мира, в Японию – это был риск. После пяти лет в Японии я могу сказать, что этот опыт был замечательным. Я помог построить красивую историю в скромном клубе.

Мы завоевали первые два трофея «Виссел Кобе», но для моей семьи это был еще и самый красивый опыт, который мы когда-либо испытывали. Кобе приветствовал нас невероятным образом и заставил чувствовать себя как дома. Япония всегда будет в наших сердцах.

Когда этот этап кончился, я немного приблизился к Испании, поиграв год в ОАЭ. И теперь готов к следующему этапу».

«Я хотел закончить карьеру в «Барсе». В какой-то момент хочу вернуться в клуб»

Иньеста рассказал, что уже начал посещать тренерские курсы. В будущем он хотел бы вернуться в «Барселону» – но пока не знает, в какой роли.

Об уходе из «Барселоны»: «Последняя игра за «Барсу» была одной из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как все было. Конечно, перед уходом в голову приходили разные мысли.

Я хотел закончить карьеру в «Барсе», но в этом клубе нужно выкладываться на 300 процентов, и я чувствовал, что это уже невозможно. У болельщиков остались фантастические воспоминания. Игрок ушел в идеальное время, и это навсегда. После всего, за что я боролся, я не хотел уходить не вовремя или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент»

О будущем: «Я не могу быть вдали от футбола. Хочу продолжать развиваться и учиться в клубах и академиях. Пока прохожу тренерские курсы, чтобы подготовиться к следующему этапу. Постараюсь снова проделывать отличную работу, хотя больше не придется бегать за мячом. Теперь мне нужно заново учиться и совершать ошибки.

В какой-то момент жизни я бы хотел вернуться в «Барсу». Когда почувствую, что смогу внести вклад так, как я этот делал игроком, буду в восторге».

О возможности стать тренером «Барселоны»: «Надеюсь, нынешний тренер здесь на долгие годы. Это было бы хорошим знаком, потому что означало бы, что команда добивается успеха. Мне со стороны нужно просто поддерживать. [Как тренер] я еще даже не ходил в первый класс».

«Мяч будет скучать по тебе». Реакция Месси и «Реала»

На объявление Иньесты отреагировал Лионель Месси: «Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и все мы. Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен».

С признанием величия Иньесты выступил даже главный соперник – мадридский «Реал»:

«Наш клуб, его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и теплоту к одной из величайших легенд испанского и мирового футбола. Андрес Иньеста внес вклад в развитие этого вида спорта не только благодаря многочисленным титулам, которые он завоевал за карьеру, но благодаря игре и ценностям. Его культовый гол в финале ЧМ-2010 навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков. «Реал» желает ему и всей его семье удачи на новом этапе жизни».

Невозможно не присоединиться.

Иньеста – это футбол. Таких больше нет

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos