Тренер «Ростова» Альба об 1:0: «Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло победить»

Джонатан Альба оценил победу «Ростова» над «Оренбургом» (1:0) в РПЛ.

«Матч получился тяжелым, но хорошим в нашем исполнении. Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Набрали три очка и продолжаем борьбу. Счастливы.

Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло нам победить», — сказал тренер «Ростова».