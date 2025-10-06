Тренер «Ростова» Альба об 1:0: «Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло победить»
Джонатан Альба оценил победу «Ростова» над «Оренбургом» (1:0) в РПЛ.
«Матч получился тяжелым, но хорошим в нашем исполнении. Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Набрали три очка и продолжаем борьбу. Счастливы.
Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло нам победить», — сказал тренер «Ростова».
