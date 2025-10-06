Экс-директор «Оренбурга» считает логичной отставку Слишковича: «Напрямую вылетел в ФНЛ, но клуб вернули в РПЛ. Сейчас нет игры, понимания, как набирать очки»

Дмитрий Андреев оценил отставку Владимира Слишковича с поста тренера «Оренбурга».

После 11 туров клуб занимает в РПЛ 14-е место, потерпев 4 поражения подряд.

«Человек пришел в том сезоне, напрямую вылетел в ФНЛ, но летом клуб вернули в РПЛ. Сейчас нет игры, понимания, как набирать очки. Наверное, отставка логична.

Даже не знаю, кто станет новым главным тренером «Оренбурга». В составе есть качественные футболисты, которые мало играют. Надеюсь, при новом тренере игра команды преобразится, начнет набирать очки и сохранит место в РПЛ», — сказал бывший спортивный директор «Оренбурга».