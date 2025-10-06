«У Челестини игра для зрителей. При любом счете ЦСКА прессингует и старается забить как можно больше». Гришин об армейцах
Александр Гришин высоко отозвался о тренере ЦСКА Фабио Челестини.
В воскресенье армейцы обыграли «Спартак» (3:2) и после 11 туров лидируют в РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.
«Я хотел бы похвалить Челестини. ЦСКА играет одним составом, ротация минимальна. Тем не менее его команда не закрывается, а играет в открытый футбол. Тренер не мешает футболистам играть так, как они могут.
При Николиче, например, ЦСКА в матче со «Спартаком» сразу отошел бы в оборону после ранних голов. При этом спартаковцы бы вряд ли смогли забить два гола.
У Челестини – игра для зрителей. При любом счете его команда прессингует и старается забить как можно больше. Мне это очень нравится», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Андрей Карнаухов
«Матч ТВ»
