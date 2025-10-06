Экс-судья Федотов о пенальти «Спартаку»: «Линия — часть штрафной. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры»

Игорь Федотов поддержал назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА (2:3).

На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон на углу своей штрафной заплел ноги нападающему Алеррандро . После вмешательства ВАР был назначен 11-метровый, который реализовал Иван Обляков.

«Изначально судьей был назначен штрафной. В динамике было сложно определить, где именно было совершено нарушение правил. В трансляции показывали плохие повторы. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры.

Игрок «Спартака» совершил фол по неосторожности, подбил ногу соперника. Он находился сзади и совершил очевидное нарушение. Здесь совершенно нельзя сказать, что это не фол. Во всех случаях линия — часть штрафной площади. Для меня решение судьи очевидно, как и нарушение правил», — сказал бывший арбитр РПЛ .

Пенальти ЦСКА против «Спартака»: точно по делу?