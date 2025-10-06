Мюллер забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». У хавбека «Ванкувера» 5+3 в последних 4 играх МЛС

Томас Мюллер забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сан-Хосе» (4:1).

В последних 4 играх МЛС на счету 36-летнего хавбека «Ванкувер Уайткэпс » 5 мячей и 3 результативные передачи. Всего в лиге экс-игрок «Баварии» провел 5 матчей.