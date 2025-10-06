Ерохин о пенальти «Зениту» и 1:1 с «Акроном»: «Рука в штрафной трактуется по‑разному в последнее время. Не стоило доводить до такой ситуации»

Александр Ерохин высказался о назначении пенальти за игру рукой.

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Акроном » (1:1) в 11‑м туре РПЛ . На 95‑й минуте матча форвард тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал пенальти, который судья Сергей Цыганок назначил после подсказки ВАР за попадание мяча в руку Дугласу Сантосу.

— Во время назначения пенальти в ворота «Зенита» в самом конце матча сердце замерло?

— К самой процедуре просмотра эпизода при помощи ВАР, можно сказать, мы адаптировались. Судьи обращают внимание на очень многие эпизоды, делают паузы.

Другое дело, что в последнее время рука в штрафной трактуется абсолютно по‑разному. К сожалению, пока сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения. В этот день было принято такое.

— Если бы пенальти оказался реализован, справедливо ли было проиграть такой матч?

— В целом не стоило доводить до такой ситуации. Хотя игры по‑разному, бывает, складываются — счет может не отражать ход матча. Но в тот вечер на последних минутах, конечно, напряженная ситуация сложилась, — сказал полузащитник «Зенита ».

«Зенит» чуть не проиграл «Акрону»! Дзюба не забил пенальти на 94-й