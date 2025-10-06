  • Спортс
  • Александр Мостовой: «Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. «Спартаку» надо отдать должное – при 0:3 почти перевернули игру»
10

Александр Мостовой: «Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. «Спартаку» надо отдать должное – при 0:3 почти перевернули игру»

Александр Мостовой оценил поражение «Спартака» от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Перед дерби я ставил на два варианта — либо повторится что-то похожее на «Динамо» — «Локомотив» (3:5), либо будет сушняк. К счастью, повторилось. Не знаю, в чем была проблема «Спартака» в первом тайме. Кто-то не добежал, кто-то не подсказал. ЦСКА этим и воспользовался.

Хорошо, что «Спартак» забил мяч, весь второй тайм они давили. У меня все время было впечатление, что «Спартак» сейчас сравняет, это было бы здорово. Но не получилось, надо отдать должное армейцам, они молодцы. 

Здорово, что такие игры есть. Пенальти спорный был, другой бы судья, может, не дал бы его. Но о судьях говорить бесполезно.

Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. А «Спартаку» надо отдать должное, что при 0:3 почти перевернули игру. Но надо похвалить ЦСКА, что выдержали ту фору, которую дал «Спартак», — сказал экс-полузащитник «Спартака».

Как вам дерби?9779 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
