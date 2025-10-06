«Монако» может уволить Хюттера после 3 матчей без побед. Клуб начал искать нового тренера
Ади Хюттер может быть уволен из «Монако».
Французский клуб, за который выступает Александр Головин, может отправить 55-летнего специалиста в отставку по ходу паузы на матчи сборные.
Сообщается, что монегаски начали искать нового главного тренера.
5 октября «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2) в матче Лиги 1. Команда не выигрывает на протяжении трех игр подряд – две ничьих и одно поражение.
«Монако» на данный момент находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков в 7 матчах (4 победы, 1 ничья и 2 поражения).
Хюттер возглавляет монегасков с июля 2023 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
