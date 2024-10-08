Лапорта об Иньесте: «Он прошлое, настоящее и будущее «Барсы», ключевой человек для понимания успехов и ценностей клуба»
Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры в 40 лет: «Она была похожа на сказку. Никогда не думал, что этот день настанет. Слезы, пролитые в последние дни, – это слезы гордости, а не печали».
«Иньеста – ключевой человек для понимания успехов и ценностей «Барсы». Мы говорим об игроке из Ла Масии, который рос дома и как футболист, и как личность. Поэтому Иньеста воплощает в себе ценности, очень глубоко укоренившиеся в клубе, такие как преданность делу, ответственность, старание.
Андрес вдохновил многих футболистов нынешней «Барсы», ему хотели подражать многие из тех, кто сегодня играют в первой команде. Он прошлое, настоящее и будущее «Барсы».
Иньеста – часть нашей идентичности, он всегда был командным игроком, преданным своему делу. Я также храню в памяти, как и другие болельщики клуба, ту элегантность, с которой он играл. Его манера разворачиваться, вести мяч...
Он спортсмен, заставляющий гордиться тем, что он человек «Барсы». Его все любят. Он всегда проявлял мастерство и добродушие, он показал себя хорошим человеком.
Все помнят его гол на «Стэмфорд Бридж» (в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» – Спортс’‘). Но, конечно, гораздо больше игр Иньесты навсегда останутся в нашей памяти», – сказал Жоан Лапорта.
В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем Кубка страны.
Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.
Крокета Иньесты – такой же изящный и эффективный финт, как и его игра
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий