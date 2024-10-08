Лапорта об Иньесте: «Он прошлое, настоящее и будущее «Барсы», ключевой человек для понимания успехов и ценностей клуба»

Президент «Барселоны» ждет в клубе Андреса Иньесту, завершившего карьеру.

Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры в 40 лет : «Она была похожа на сказку. Никогда не думал, что этот день настанет. Слезы, пролитые в последние дни, – это слезы гордости, а не печали».

«Иньеста – ключевой человек для понимания успехов и ценностей «Барсы». Мы говорим об игроке из Ла Масии, который рос дома и как футболист, и как личность. Поэтому Иньеста воплощает в себе ценности, очень глубоко укоренившиеся в клубе, такие как преданность делу, ответственность, старание.

Андрес вдохновил многих футболистов нынешней «Барсы», ему хотели подражать многие из тех, кто сегодня играют в первой команде. Он прошлое, настоящее и будущее «Барсы».

Иньеста – часть нашей идентичности, он всегда был командным игроком, преданным своему делу. Я также храню в памяти, как и другие болельщики клуба, ту элегантность, с которой он играл. Его манера разворачиваться, вести мяч...

Он спортсмен, заставляющий гордиться тем, что он человек «Барсы». Его все любят. Он всегда проявлял мастерство и добродушие, он показал себя хорошим человеком.

Все помнят его гол на «Стэмфорд Бридж» (в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» – Спортс’‘). Но, конечно, гораздо больше игр Иньесты навсегда останутся в нашей памяти», – сказал Жоан Лапорта .

В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем Кубка страны.

Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

Крокета Иньесты – такой же изящный и эффективный финт, как и его игра