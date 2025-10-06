Спинаццола вызван в сборную Италии из-за травмы Политано
Леонардо Спинаццола вызван в сборную Италии на октябрьские матчи.
В составе «скуадры адзурры» защитник «Наполи» заменил своего одноклубника Маттео Политано – в воскресенье вингер получил мышечную травму во время матча Серии А с «Дженоа» (2:1) и был заменен на 50-й минуте.
В рамках квалификации ЧМ-2026 сборная Италии под руководством тренера Дженнаро Гаттузо сыграет против Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября).
Как вам дерби?10404 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости