0

Спинаццола вызван в сборную Италии из-за травмы Политано

Леонардо Спинаццола вызван в сборную Италии на октябрьские матчи.

В составе «скуадры адзурры» защитник «Наполи» заменил своего одноклубника Маттео Политано – в воскресенье вингер получил мышечную травму во время матча Серии А с «Дженоа» (2:1) и был заменен на 50-й минуте.

В рамках квалификации ЧМ-2026 сборная Италии под руководством тренера Дженнаро Гаттузо сыграет против Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября).

