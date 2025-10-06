  • Спортс
  • «Рейнджерс» уволили Мартина с поста тренера. Клуб идет 8-м в лиге Шотландии и не попал в ЛЧ
«Рейнджерс» уволили Мартина с поста тренера. Клуб идет 8-м в лиге Шотландии и не попал в ЛЧ

«Рейнджерс» объявили об отставке Расселла Мартина с поста тренера.

«Расселл и его штаб трудились очень усердно в клубе. В переходный период требуется время, но результаты не соответствовали ожиданиям», – говорился в зявлении клуба из Глазго.

Мартин возглавил «Рейнджерс» 5 июня. После 7 туров команда с 8 очками занимает в чемпионате Шотландии 8-е место. 

На общем этапе Лиги Европы «Рейнджерс» проиграли оба матча – «Генку» (0:1) и «Штурму» (1:2). Ранее клуб не смог пробиться в общий этап Лиги чемпионов, оказавшись слабее «Брюгге» в раунде плей-офф (1:3, 0:6).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Рейнджерс»
logoРейнджерс
отставки
logoРасселл Мартин
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Шотландия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
