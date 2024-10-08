  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о матче России и Пакистана: «197-е место в рейтинге ФИФА. Играть с такими сборными – стыдно и неловко, нужно себя уважать»
32

Газзаев о матче России и Пакистана: «197-е место в рейтинге ФИФА. Играть с такими сборными – стыдно и неловко, нужно себя уважать»

Валерий Газзаев против игры сборной России с командой из Пакистана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана». Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».

«Я посмотрел сейчас рейтинг ФИФА. Пакистан на 197-м месте. Если честно, играть с такими сборными – это стыдно и неловко.

Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках.

Я думаю, это было бы намного лучше. Нужно себя уважать», – сказал бывший главный тренер сборной России Газзаев.

Россия сыграет с фэйк-Пакистаном? 197-я сборная мира точно не едет, РФС обвиняет коллег

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoРФС
logoсборная Пакистана
товарищеские матчи (сборные)
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаврилов о матчах сборной: «Нужно найти причину играть с Сирией и Пакистаном – они явно ниже нас по рейтингу. Головину было бы лучше остаться во Франции и тренироваться с «Монако»
7сегодня, 17:46
Канчельскис о матче с Пакистаном: «Я бы не стал унижаться и не поехал. В СССР мы играли против Германии, Англии. Вы чем там занимаетесь? Катастрофа!»
86сегодня, 16:51
Мостовой о «неофициальной» сборной Пакистана: «Пытаться организовать матч за 2-3 дня – бред, зачем это нужно? Соперника оставлю без комментариев»
11сегодня, 16:16
Колосков о матче России с «неофициальной» сборной Пакистана: «Мы что, помойка какая-то, собираем все, что снизойдет до нас? Еще хуже с Медиалигой – это ниже плинтуса»
42сегодня, 16:11
Пономарев о матче России с «неофициальной» сборной Пакистана: «Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!»
34сегодня, 15:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Как играют молодые парни из «Барсы»? Воспитанники тащат команду Флика
44 минуты назадСпецпроект
Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в психологическом насилии и угрозах бывшей жене. Возбуждено уголовное дело, суд пройдет 27 декабря
1044 минуты назад
Лапорт о плотном календаре: «Забастовка – единственное решение, которое видят игроки. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках»
1256 минут назад
Гончаренко возглавит «Пари НН» 9 октября. Контракт по схеме «1+1», продление – в случае сохранения места в РПЛ (Legalbet)
758 минут назад
«Проблема «Спартака» в психологии. Станковича выгонят, если не попадут в тройку – он нервничает из-за этого». Заварзин о красно-белых
14сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» продал название стадиона титульному спонсору Riyadh Air. По рекордному соглашению клуб получит от 250 до 300 млн евро до 2033-го
16 минут назад
Коло Туре о чернокожих тренерах в Англии: «Не так много тех, у кого есть возможность и время работать»
210 минут назад
«Женский футбол развивается во всех аспектах, но мы не можем стоять на месте и довольствоваться этим». Экс-футболистка «Арсенала» и «Челси» Асанте об игре
528 минут назад
Хавбек «Крыльев» Витюгов перенес операцию на крестообразной связке. Он получил травму в матче со «Спартаком» в Кубке
233 минуты назад
Николсон о ценнике в 4 млн евро на Transfermarkt: «Я не из тех, кто будет говорить, что стою 50 миллионов. Надо забивать, чтобы сумма увеличилась»
3сегодня, 18:34