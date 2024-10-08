Газзаев о матче России и Пакистана: «197-е место в рейтинге ФИФА. Играть с такими сборными – стыдно и неловко, нужно себя уважать»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана». Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».
«Я посмотрел сейчас рейтинг ФИФА. Пакистан на 197-м месте. Если честно, играть с такими сборными – это стыдно и неловко.
Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках.
Я думаю, это было бы намного лучше. Нужно себя уважать», – сказал бывший главный тренер сборной России Газзаев.
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