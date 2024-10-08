Гаврилов о матчах сборной: «Нужно найти причину играть с Сирией и Пакистаном – они явно ниже нас по рейтингу. Головину было бы лучше остаться во Франции и тренироваться с «Монако»

Юрий Гаврилов оценил целесообразность матчей России с Пакистаном и Сирией.

Сообщалось, что сборные России и Сирии достигли договоренности о проведении матча в ноябре. В текущий перерыв на матчи сборных команда может сыграть с «неофициальной» сборной Пакистана – командой игроков из пакистанских клубов.

«Какой рейтинг у сирийцев? Эта команда явно ниже нас по рейтингу, как и Пакистан. Хорошо, матчи состоятся, и мы выиграем, но что нам дадут эти игры? Просто пройдут товарищеские матчи, но такие же матчи можно провести с любым клубом РПЛ или со вторым составом сборной России. Предыдущие товарищеские матчи показывают, что россияне не всегда играют с достойными соперниками.

Нужно найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном. Сборная же все равно существует, потому что ее можно собрать в любой момент. Но со спортивной точки зрения мне непонятны проведения таких игр. Для Головина, например, было бы лучше остаться во Франции и тренироваться с «Монако », – сказал бывший игрок «Спартака».