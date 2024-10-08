Канчельскис о матче с Пакистаном: «Я бы не стал унижаться и не поехал. В СССР мы играли против Германии, Англии. Вы чем там занимаетесь? Катастрофа!»
Андрей Канчельскис высказался о возможном матче России с Пакистаном.
«Я еще раз говорю: кто ищет нам соперников? Чем вы там занимаетесь? Кроссворды разгадываете по сей день? Что-то непонятное происходит в большом мире. Одни сказки нам рассказывают, что у нас все хорошо, и так далее. Я хорошо отношусь ко всем футбольным державам, но Пакистан... Уже не знаю, что говорить.
Там есть, конечно, футболисты, но в СССР мы играли против сборных Германии, Шотландии, Англии. Я не понимаю: что сейчас делают в федерациях?
Игра против Пакистана... Уже устал что-то думать, это катастрофа! Я бы не поехал играть против Пакистана и не стал бы унижаться», – заявил бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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