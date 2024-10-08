Колосков о матче России с «неофициальной» сборной Пакистана: «Мы что, помойка какая-то, собираем все, что снизойдет до нас? Еще хуже с Медиалигой – это ниже плинтуса»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана». Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».
«Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче!
Матч со сборной Медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме?
Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с Медиалигой – это опустить себя ниже плинтуса», – сказал почетный президент РФС.
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