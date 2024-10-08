Россия сыграет с фэйк-Пакистаном? 197-я сборная мира точно не едет, РФС обвиняет коллег
Максимум – кто-то из местных клубов.
Вокруг сборной России шум почти на пустом месте: начали сбор, соперника по товарищескому матчу нет, вариант со сборной Пакистана оказался нерабочим.
Договоренность вроде бы была, но теперь если пакистанцы и приедут – это будет не официальная команда (197-я в рейтинге ФИФА), а некий суррогат в виде сборной из клубов местного чемпионата.
Что происходит?
Россия договорилась, но не договорилась со сборной Пакистана. РФС винит коллег из федерации
Хронология инсайдов, дополненная комметариями генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
● В Пакистан написали еще в июне, в августе договорились на 11 октября. Митрофанов сказал «Матч ТВ», что еще в начале лета РФС направил письмо в пакистанскую Федерацию футбола (ПФФ) с предложением о товарищеском матче осенью. В июле пришел ответ, в августе стороны утвердили потенциальную дату – 11 октября.
● РФС гарантировал Пакистану все условия для приема. Митрофанов утверждает, что РФС получил письмо с пожеланиями и дал гарантии, что все выполнит, возьмет на себя все организационные вопросы. В это окно у Пакистана как раз нет отборочных матчей.
● Пакистан вскоре уведомил, что приехать не сможет. Митрофанов уточнил для «СЭ», что это произошло «через несколько дней» после того, как подтвердили условия матча. Как он передал, пакистанцы объяснили срыв тем, что не успела согласовать матч с правительством страны, а это сделать нужно было минимум за четыре недели до поездки.
● «Крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», – сказал Митрофанов в выходные. И подтвердил таким образом, что матча со сборной Пакистана в октябрьский слот не будет.
● В Пакистане объяснили, что не могут собрать сборную так быстро, и предложили ноябрь. Менеджер федерации по связям с общественностью Мухаммад Яшал сказал Sport24, что многие игроки находятся за границей: «Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октябряь», – добавил он и отметил, что команда готова сыграть с Россией в ноябре. Митрофанов через медиа ответил, что ноябрь Россию не интересует, потому что там уже есть договоренности с другими сборными. Вероятно, речь в том числе про Сирию 19 ноября.
● Во вторник внезапно выяснилось, что матч с пакистанцами вот-вот согласуют. На 11 октября, чтобы провести на стадионе «Динамо». Сообщил Metaratings, «Спорт-Экспресс» подтвердил близость договоренности.
● Федерация Пакистана заявила, что не отправляет в Россию сборную: приехать может неофициальная. Мухаммад Яшал сказал Sport24: информация о матче в октябре – ложь и добавил: «Команда, которая едет в пятницу в Россию, – это не национальная сборная нашей страны». А для «СЭ» уточнил: «Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана».
● Вероятно, неофициальная – это сборная пакинстанских клубов. Тоже без уверенности сказал Sport24 директор Пакистанской федерации Али Акрам: «Главная сборная нашей страны не поедет в Россию. Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация».
Не исключено, что матч состоится не 11 октября, а 13-го.
Главное – чтобы не повторилась история с баскетбольным турниром в Перми, где сборная России обыграла «сборную Колумбии» с разницей в 102 очка (это примерно как 25:0 в футболе), а потом оказалось, что в составе просто какие-то перцы вместо профессиональных игроков, что обман организовал студент. Федерация баскебола России, лично Андрей Кириленко, потом оправдывался – но эти слова были рассчитаны на идиотов.
Футбол Пакистана – насколько это плохо? Ниже в рейтинге только 13 команд, 148 пропущенных голов во всех квалификациях к ЧМ
Измеряем по официальной сборной – это все же лучшая точка отсчета.
Пакистан – 197-я команда мира по рейтингу ФИФА из 210. То есть 14-я снизу, сразу за ней Гибралтар. Самой высокой была 141-я позиция – правда, с этого рекорда прошло 30 лет.
Пакистан никогда не играл на чемпионате мира или Кубке Азии. Более того, из 40 матчей в квалификации к ЧМ у Пакистана только одна победа, причем при 148 пропущенных! Как правило, заваливали первый же раунд, но в октябре 2023-го прошли: 0:0 и 1:0 с Камбоджей. Правда, дальше в группе шесть поражений из шести с общим счетом 1:26 от Иордании, Саудовской Аравии и Таджикистана.
Пакистан – худшая из всех 36 команд этого этапа отбора на ЧМ-2026.
В квалификации к Кубку Азии у Пакистана только четыре победы в 39 играх. Последняя – весной 2003-го, обыграли 3:0 Макао.
Несколько игроков выступают в Европе. Вингер Отис Хан десять лет занимался в академии «МЮ», сейчас играет в «Олдхэме» (пятая лига Англии). Форвард Имран Каяни – игрок из Истмийской лиги Англии (седьмой этаж). Нападающий Маккил Абдулла принадлежит «Мэнсфилду» (Лига 1), но спущен в аренду ниже.
Защитник Абдулла Икбал – главная звезда. Он родился в Копенгагене, сейчас играет за шведский «Мьелльбю», команда идет пятой в чемпионате.
А если никакого Пакистана не будет, зачем России сбор?
Собираются наполнить другими активностями – без матчей. Ведь Танзания тоже не сложилась (играют отбор Кубка Африки с Конго), играть со сборной Медиалиги не хотят.
Должна быть открытая тренировка – вероятно, 10 октября.
ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на нее пригласят в том числе детей из Курской и Белгородской областей. РФС пока детали не подтверждал и ничего такого не анонсировал.
Фото: instagram.com/pakistanffofficial; РИА Новости/Михаил Киреев; East News/Aamir QURESHI / AFP
И даже, наверное, ещё куда-то дальше и глубже!