Россия сыграет с фэйк-Пакистаном? 197-я сборная мира точно не едет, РФС обвиняет коллег

Максимум – кто-то из местных клубов.

Вокруг сборной России шум почти на пустом месте: начали сбор, соперника по товарищескому матчу нет, вариант со сборной Пакистана оказался нерабочим.

Договоренность вроде бы была, но теперь если пакистанцы и приедут – это будет не официальная команда (197-я в рейтинге ФИФА), а некий суррогат в виде сборной из клубов местного чемпионата.

Что происходит?

Россия договорилась, но не договорилась со сборной Пакистана. РФС винит коллег из федерации

Хронология инсайдов, дополненная комметариями генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

● В Пакистан написали еще в июне, в августе договорились на 11 октября . Митрофанов сказал «Матч ТВ», что еще в начале лета РФС направил письмо в пакистанскую Федерацию футбола (ПФФ) с предложением о товарищеском матче осенью. В июле пришел ответ, в августе стороны утвердили потенциальную дату – 11 октября.

● РФС гарантировал Пакистану все условия для приема . Митрофанов утверждает, что РФС получил письмо с пожеланиями и дал гарантии, что все выполнит, возьмет на себя все организационные вопросы. В это окно у Пакистана как раз нет отборочных матчей.

● Пакистан вскоре уведомил, что приехать не сможет . Митрофанов уточнил для «СЭ», что это произошло «через несколько дней» после того, как подтвердили условия матча. Как он передал, пакистанцы объяснили срыв тем, что не успела согласовать матч с правительством страны, а это сделать нужно было минимум за четыре недели до поездки.

● «Крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана» , – сказал Митрофанов в выходные. И подтвердил таким образом, что матча со сборной Пакистана в октябрьский слот не будет.

● В Пакистане объяснили, что не могут собрать сборную так быстро, и предложили ноябрь . Менеджер федерации по связям с общественностью Мухаммад Яшал сказал Sport24, что многие игроки находятся за границей: «Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октябряь», – добавил он и отметил, что команда готова сыграть с Россией в ноябре. Митрофанов через медиа ответил, что ноябрь Россию не интересует, потому что там уже есть договоренности с другими сборными. Вероятно, речь в том числе про Сирию 19 ноября.

● Во вторник внезапно выяснилось, что матч с пакистанцами вот-вот согласуют . На 11 октября, чтобы провести на стадионе «Динамо». Сообщил Metaratings, «Спорт-Экспресс» подтвердил близость договоренности.

● Федерация Пакистана заявила, что не отправляет в Россию сборную: приехать может неофициальная . Мухаммад Яшал сказал Sport24: информация о матче в октябре – ложь и добавил: «Команда, которая едет в пятницу в Россию, – это не национальная сборная нашей страны». А для «СЭ» уточнил: «Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана».

● Вероятно, неофициальная – это сборная пакинстанских клубов . Тоже без уверенности сказал Sport24 директор Пакистанской федерации Али Акрам: «Главная сборная нашей страны не поедет в Россию. Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация».

Не исключено, что матч состоится не 11 октября, а 13-го.

Главное – чтобы не повторилась история с баскетбольным турниром в Перми, где сборная России обыграла «сборную Колумбии» с разницей в 102 очка (это примерно как 25:0 в футболе), а потом оказалось, что в составе просто какие-то перцы вместо профессиональных игроков, что обман организовал студент . Федерация баскебола России, лично Андрей Кириленко, потом оправдывался – но эти слова были рассчитаны на идиотов .

Футбол Пакистана – насколько это плохо? Ниже в рейтинге только 13 команд, 148 пропущенных голов во всех квалификациях к ЧМ

Измеряем по официальной сборной – это все же лучшая точка отсчета.

Пакистан – 197-я команда мира по рейтингу ФИФА из 210. То есть 14-я снизу, сразу за ней Гибралтар. Самой высокой была 141-я позиция – правда, с этого рекорда прошло 30 лет.

Пакистан никогда не играл на чемпионате мира или Кубке Азии. Более того, из 40 матчей в квалификации к ЧМ у Пакистана только одна победа, причем при 148 пропущенных! Как правило, заваливали первый же раунд, но в октябре 2023-го прошли: 0:0 и 1:0 с Камбоджей. Правда, дальше в группе шесть поражений из шести с общим счетом 1:26 от Иордании, Саудовской Аравии и Таджикистана.

Пакистан – худшая из всех 36 команд этого этапа отбора на ЧМ-2026.

В квалификации к Кубку Азии у Пакистана только четыре победы в 39 играх. Последняя – весной 2003-го, обыграли 3:0 Макао.

Несколько игроков выступают в Европе. Вингер Отис Хан десять лет занимался в академии «МЮ», сейчас играет в «Олдхэме» (пятая лига Англии). Форвард Имран Каяни – игрок из Истмийской лиги Англии (седьмой этаж). Нападающий Маккил Абдулла принадлежит «Мэнсфилду» (Лига 1), но спущен в аренду ниже.

Защитник Абдулла Икбал – главная звезда. Он родился в Копенгагене, сейчас играет за шведский «Мьелльбю», команда идет пятой в чемпионате.

А если никакого Пакистана не будет, зачем России сбор?

Собираются наполнить другими активностями – без матчей. Ведь Танзания тоже не сложилась (играют отбор Кубка Африки с Конго), играть со сборной Медиалиги не хотят.

Должна быть открытая тренировка – вероятно, 10 октября.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на нее пригласят в том числе детей из Курской и Белгородской областей. РФС пока детали не подтверждал и ничего такого не анонсировал.

Фото: instagram.com/pakistanffofficial ; РИА Новости /Михаил Киреев; East News /Aamir QURESHI / AFP