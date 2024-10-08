Пономарев о матче России с «неофициальной» сборной Пакистана: «Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана». Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».
«Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!
Мы уговариваем пакистанцев к нам приехать на товарищеский матч! А они еще и какую-то неофициальную команду хотят нам привезти! Мне даже в это не верится, если честно. Ребята, одумайтесь и не позорьтесь!
Что делать? Разбить сборную на два состава и провести товарищеский матч. Либо сыграть против сборной из легионеров РПЛ», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий