Пономарев о матче России с «неофициальной» сборной Пакистана: «Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!»

Владимир Пономарев раскритиковал РФС за матч сборных России и Пакистана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил , что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана ». Затем директор федерации уточнил : «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».

«Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!

Мы уговариваем пакистанцев к нам приехать на товарищеский матч! А они еще и какую-то неофициальную команду хотят нам привезти! Мне даже в это не верится, если честно. Ребята, одумайтесь и не позорьтесь!

Что делать? Разбить сборную на два состава и провести товарищеский матч. Либо сыграть против сборной из легионеров РПЛ », – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.