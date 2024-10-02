«Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»
Фанаты «Зенита» придумали новую кричалку про Александра Соболева и Артема Дзюбу.
Во время матча с «Акроном» (5:1) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России на трибунах сине-бело-голубых была слышна перекличка: «Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!».
Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило о претензиях от РФС из-за оскорбительных кричалок в адрес футболистов. Сообщалось, что РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России в случае их повторения на матче с «Акроном».
«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»
«Дзюба – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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