«Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»

Фанаты «Зенита» придумали новую кричалку про Александра Соболева и Артема Дзюбу.

Во время матча с «Акроном» (5:1) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России на трибунах сине-бело-голубых была слышна перекличка: «Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!».

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило о претензиях от РФС из-за оскорбительных кричалок в адрес футболистов. Сообщалось, что РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России в случае их повторения на матче с «Акроном».

«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»

«Дзюба – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру