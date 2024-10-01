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Широков о Соболеве и фанатах «Зенита»: «Вираж» никогда его не примет. Не думаю, что у простых болельщиков какое-то плохое отношение к нему – все от него зависит»

Роман Широков высказался об отношении фанатов «Зенита» к Александру Соболеву.

«Если применительно к «Виражу», то никогда не примут. Если говорить про простых болельщиков, так называемых «Кузьмичей», будет играть и забивать стабильно – будет другое отношение. Не думаю, что к нему какое-то плохое отношение.

Вы ориентируетесь на активную часть болельщиков. Для них это неприемлемо, это нормальная история. Должно было закладываться, что с ними у него никогда не будет хорошего отношения. Ребят много, наверное, 1/3 –1/2 стадиона, остальные могут нормально относиться или нейтрально. Все зависит от него», – сказал экс-игрок сборной России.

«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАлександр Соболев
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