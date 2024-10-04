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Петржела о Соболеве: «Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать его. Он уже не игрок «Спартака»

Властимил Петржела высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.

«Соболеву надо постараться не обращать внимание на оскорбления. Можно кого-то не любить, но постоянно оскорблять – это лишнее.

Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать Соболева, ведь это уже игрок их клуба, а не «Спартака», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

«Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»

«Дзюба – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoВластимил Петржела
logoАлександр Соболев
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