Петржела о Соболеве: «Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать его. Он уже не игрок «Спартака»

Властимил Петржела высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.

«Соболеву надо постараться не обращать внимание на оскорбления. Можно кого-то не любить, но постоянно оскорблять – это лишнее.

Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать Соболева, ведь это уже игрок их клуба, а не «Спартака », – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

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