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Селихов о давлении на Соболева: «Он сильный, справится»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о хейте Александра Соболева.

Бывший нападающий «Спартака» забил первый гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1).

– Как смотрите на ситуацию с Соболевым? Давление-то достаточно серьезное на него.

– Он сильный, он справится.

– Вас не нервирует, не злит, не удивляет неприятно то, как он ушел из «Спартака»?

– Нет. Это его выбор, я ему желаю только успехов, – сказал Селихов.

«Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»

«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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