Селихов о давлении на Соболева: «Он сильный, справится»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о хейте Александра Соболева.

Бывший нападающий «Спартака» забил первый гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России против «Акрона » (5:1).

– Как смотрите на ситуацию с Соболевым? Давление-то достаточно серьезное на него.

– Он сильный, он справится.

– Вас не нервирует, не злит, не удивляет неприятно то, как он ушел из «Спартака»?

– Нет. Это его выбор, я ему желаю только успехов, – сказал Селихов .

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