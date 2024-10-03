Селихов о давлении на Соболева: «Он сильный, справится»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о хейте Александра Соболева.
Бывший нападающий «Спартака» забил первый гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1).
– Как смотрите на ситуацию с Соболевым? Давление-то достаточно серьезное на него.
– Он сильный, он справится.
– Вас не нервирует, не злит, не удивляет неприятно то, как он ушел из «Спартака»?
– Нет. Это его выбор, я ему желаю только успехов, – сказал Селихов.
«Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»
«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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