«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»

Забил дебютный «Акрону».

Александр Соболев наконец-то проснулся: первый гол за «Зенит» влетел в Фонбет Кубке России – «Акрону» (5:1). Под свист и оскорбления с трибун.

Соболев забил в пятом матче. Фанаты пока не дают ему «шансик»

На 61-й минуте игры Соболев получил передачу от Густаво Мантуана, остановил мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол. «Зенит» повел 4:0. Соболев забил в пятом матче за новый клуб. Еще сделал голевую с «Рубином» и получил две желтых.

Зрители на «Газпром Арене» встретили первый гол новичка недовольным гулом и свистом. Активные фанаты с «Виража» не пропускают Кубок – и гол Соболева отметили еще парой кричалок: «А ну-ка, давай-ка, ####### (вали) отсюда!» и «Соболев – Гондоу». После перехода в «Зенит» Соболев просил у фанатов «дать ему шансик».

Александр поучаствовал и в третьем голе – сделал длинную передачу на ход Андрею Мостовому. Полузащитник добежал до штрафной «Акрона», отдал Артуру и стало 3:0. Бразилец, кстати, оформил дубль – но затмить Соболева по уровню шума с трибун все равно не вышло.

Андрей Мостовой добавил пятый с пенальти. «Акрон» отыграл один в самой концовке, но на большее не хватило. Возможно, повлияло отсутствие в заявке Артема Дзюбы – главный тренер Заур Тедеев дал ему отдохнуть. А ведь Дзюба мог сверкнуть против бывшей команды. А так – без шансов: «Зенит» ответил «Акрону» за поражение в первом матче по пенальти.

Петербуржцев расстроила лишь новая травма Максима Глушенкова. Спустя семь минут после выхода на замену он присел в районе центрального круга, держался за заднюю поверхность бедра – перед этим потянулся ногой за верховым мячом. После помощи врачей Глушенков ушел в раздевалку. На момент травмы «Зенит» уже сделал все пять разрешенных замен. Команды доигрывали матч десять на десять, у «Акрона» удалился Вячеслав Бардыбахин.

«Зенит» выиграл пять из шести последних матчей. Единственное поражение – от «Краснодара» в Мир РПЛ.

«Приезжает на тренировки раньше многих». Соболев очень хотел забить

Дуглас Сантос впечатлился усердием Соболева на тренировках. Похвала от капитана прозвучала в интервью каналу «Футбол Нот Дэд»:

«Я вижу, как он усиленно работает, как выкладывается на тренировках, как он приезжает раньше многих, начинает готовиться, тренироваться, подготавливать себя к основной части тренировки, работает на износ, возвращает с каждой тренировкой свою максимальную форму. Мы, конечно, со своей стороны максимально стараемся ему помочь. Действуем достаточно жестко на тренировках, чтобы он привыкал и был готов к тому, как против него будут играть».

Сам Александр очень ждал дебютного гола. «Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным», – говорил он для «Матч ТВ».

Теперь будет легче?

Победный камбэк «Спартака» против «Динамо»! Виллиан Жозе наконец-то ожил

Фото: fc-zenit.ru /Анна Мейер; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press